Caivano, a un anno esatto dalla sua prima visita Meloni assicura: al lavoro per completare il risanamento

«Domani sarà trascorso un anno dalla mia prima visita a Caivano: in un anno abbiamo fatto tantissimo, a partire dall’inaugurazione del nuovo Centro Pino Daniele, e ora bisogna andare avanti. Siamo al lavoro per completare il risanamento di Caivano, e per estendere quel modello, che ha funzionato, ad altre periferie degradate e che hanno bisogno del ritorno dello Stato».

Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la riunione del Consiglio dei ministri di oggi. «A Caivano abbiamo dimostrato che la politica, se si assume un impegno e lo porta avanti, è capace di rispettarlo. Soprattutto quando è difficile; soprattutto quando è rischioso metterci la faccia. È una piccola ma grande rivoluzione, di cui la nostra Nazione ha bisogno».

(Italpress)