Successo al botteghino per “Sound of freedom”, il film-denuncia sulla tratta dei bimbi: è il secondo incasso

Grande successo di pubblico anche in Italia (secondo incasso di lunedì 19 febbraio) per l’uscita nazionale di Sound of Freedom – Il canto della libertà. La pellicola, diretta da Alejandro Monteverde con Jim Caviezel (La Passione Di Cristo) e il premio Oscar Mira Sorvino, tratta il drammatico tema del traffico di bambini e della rete di pedofili, spesso insospettabili che la gestisce.

Il film, che ha avuto diverse anteprime pubbliche e una sessione di Atreju nel dicembre scorso, è stato un vero e proprio caso nazionale in America: uscito nella data simbolica del 4 luglio, ha incassato oltre duecento milioni di dollari, e ha fatto discutere nei talk show e sui principali giornali Usa. In Italia arriva grazie alla Dominus Production, la casa di distribuzione fondata da Federica Picchi Roncali che promuove opere cinematografiche basate su storie vere dai temi socialmente rilevanti.

L’intenso thriller d’azione racconta la vera storia di Tim Ballard, interpretato da Jim Caviezel, un agente FBI che si introduce nell’oscura realtà dei trafficanti di bambini per salvare la vita a due fratellini rapiti. Dopo aver salvato il ragazzino da spietati trafficanti di bambini, un agente federale scopre che la sorellina è ancora prigioniera e decide di imbarcarsi in una pericolosa missione per salvarla. Con il tempo che stringe e fronteggiando numerosi ostacoli, lascia il lavoro e si addentra nella giungla colombiana, mettendo a rischio la sua stessa vita pur di liberare la bambina da un destino peggiore della morte.

La pellicola introduce lo spettatore nell’oscura realtà dei trafficanti di bambini per salvare la vita a due fratellini rapiti. Sound of Freedom – Il Canto della Libertà, punta i riflettori su uno degli argomenti più bui della nostra società. Un’emergenza che tocca tutti, anche da questa parte dell’Oceano. Come ricorda una nota di Dominus Production, il tema coinvolge direttamente anche il nostro Paese dove scompaiono più di 17000 minori (13mila stranieri e 4mila cittadini italiani) ogni anno, secondo i dati del Ministero dell’Interno riscontrabili sul sito del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.