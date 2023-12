Ad Atreju il film “Sound of Freedom”. Varchi: “Accende i riflettori sulla tratta dei bambini” (video)

«Il film Sound of freedom ha il grande merito di accendere i riflettori su un fenomeno terrificante, quello della tratta e dell’abuso di minori. Reati contro i quali da circa trent’anni si batte con coraggio Don Fortunato Di Noto con la sua associazione Meter. Sono molto felice e onorata della sua partecipazione ad Atreju, così come della presenza di Federica Picchi Roncali, della società “Dominus” che distribuirà la pellicola in Italia». Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia, in occasione di uno degli eventi di Atreju, in corso a Roma.

Varchi (FdI): “Noi dalla parte di Don Di Noto”

«I fatti raccontati nel film – aggiunge – basati su una storia vera, si sovrappongono e si intrecciano con le tante storie di violenze raccolte e denunciate da Don Fortunato di Noto che ha fatto del web la frontiera del suo apostolato, lanciando la sua battaglia contro pedofilia e pedopornografia. Sono storie che toccano il tema dei valori non negoziabili, a cominciare dal rispetto per la sacralità della vita. Argomenti delicati che fanno male che a volte sono un vero e proprio pugno allo stomaco, ma di fronte ai quali non si può arretrare di un millimetro. Reati come questi si combattono con le leggi e con la repressione, ma anche e soprattutto – conclude Varchi – con l’impegno culturale, come fa benissimo Federica Picchi e con l’attivismo straordinario di Don Fortunato. Deve prevalere la cultura della vita e del rispetto contro questi orribili crimini».

Proiettate alcune sequenze del film Sound of freedom

Sound of Freedom: scritto e diretto dal regista di origini messicane Alejandro Monteverde, il film segue la storia vera di Tim Ballard, un ex agente del governo federale americano che si trasforma in una specie di “vigilante” in missione per salvare i bambini colombiani dalle grinfie dello sfruttamento sessuale. Il protagonsita è interpretato da Jim Caviezel, l’attore famoso per avere interpretato Gesù ne La passione di Cristo di Mel Gibson e poi per essere stato il protagonista della serie Person of Interest. Come si vede anche nella pellicola, nel 2013 Ballard ha fondato la Operation Underground Railroad, un’organizzazione no-profit che si occupa di individuare e smantellare reti di sfruttatori e pedofili, e anche di fornire assistenza ai giovani salvati dalle tratte.