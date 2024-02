“Scusi, lei è anticomunista?”. Augias: “Da italiano, no. Il Pci ha ammodernato il nostro Paese” (video)

“Lei è anticomunista?”. Corrado Augias, ospite a In altre parole, risponde così a Massimo Gramellini che gli mostra un articolo di giornale scritto dal ministro Sangiuliano, sorride ma risponde. “Se io penso al comunismo sovietico dico di sì, anche se ci sarebbe da discutere, per esempio il mio amico Canfora ne discute, ma se penso al comunismo impersonato dal Pci, fino a quando è durato, quello ha contribuito all’ammodernamento del Paese e allo stabilimento di alcuni diritti che ancora non c’erano. In più, ha rappresentato un freno su altri aspetti a cominciare dall’art. 7 della costituzione; a seguire, con il divorzio, anche se con qualche resistenza, Pannella se lo dovette caricare sulle spalle…”. Idee più chiare, di Augias, sull’antifascismo, “perché il fascismo lo ha provato mio padre sulla sua pelle e tanti altri italiani costretti ad andare a fare una guerra assurda”.