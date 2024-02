Sardegna: è testa a testa. Il voto disgiunto penalizza Truzzu e premia Todde

Con 220 sezioni scrutinate su 1.844 Alessandra Todde resta in vantaggio su Paolo Truzzu, ma di poco. I dati riguardano il 4,9 per cento delle sezioni e la candidata del Campo largo è in testa al 46,1% con 11.905 mentre il candidato del centrodestra è al 45,3% con 11.669 preferenze. Soru è all’7,7% (2.140) e Chessa allo 0,9% con 239 voti.

Dati che ridimensionano di molto i primi risultati dai quali sembrava esserci un forte vantaggio della candidata del centrosinistra. Da parte di FdI si registra un primo commento, quello del deputato Salvatore Deidda: “In questo momento c’è un testa a testa molto più marcato di quanto fosse chiaro stamattina… Nel cagliaritano c’è un testa a testa che ci fa credere che fino all’ultima sezione la partita non è chiusa, bisogna essere positivi perché i dati che ci stanno arrivando dai nostri rappresentanti di lista sono tutt’altro che negativi”.

I dati ancora parziali sembrano confermare che il voto disgiunto sta penalizzando soprattutto Truzzu: la sua coalizione e’ al 49,2%, mentre il candidato presidente ha quattro punti in meno al momento. Viceversa Todde sta conquistando più voti delle sue liste: oltre tre punti in più rispetto alle sue liste, ora al 42,6%.