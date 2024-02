Matite sul palco dell’Ariston: è l’invito al voto per le Europee. FdI: “Facciamo votare gli studenti fuori sede”

La politica irrompe al Festival di Sanremo con un gesto di invito al voto che ha coinvolto 19 artisti in gara per altrettante matite. Nell’ambito della campagna istituzionale UsailTuoVoto, Parlamento europeo e Commissione europea hanno promosso un’iniziativa in collaborazione con FantaSanremo assegnando un bonus speciale a chi portava una matita sul palco. Gli artisti che hanno aderito mostrando l’oggetto sono: Alfa, Annalisa, BigMama, Bnkr44, Dargen D’Amico, Diodato, Emma, Fred De Palma, Gazzelle, Il Volo, La Sad, Maninni, Negramaro, Renga e Nek, Ricchi e Poveri, Rose Villain, Sangiovanni, Santi Francesi e The Kolors.

Invito al voto alle Europee: da Annalisa a Rose Villain, chi ha aderito

Le matite hanno conquistato anche Amadeus e sono divenute virali sui social durante tutta la serata di giovedì. A quattro mesi dalle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, le matite – che richiamano quelle copiative impiegate nelle urne elettorali – hanno ricordato un diritto che abbiamo tutti e che non dobbiamo sprecare: il diritto di voto.

Un gesto che ha permesso a chi ha quei cantanti in squadra di ottenere +20 punti nel FantaSanremo, il popolare gioco che coinvolge più di due milioni e mezzo di spettatori del Festival. La mobilitazione degli artisti è avvenuta anche grazie al supporto della FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana.

Non solo matite: FdI e la destra giovanile al lavoro per far votare i fuori sede alle Europee

«La destra giovanile e Fratelli d’Italia sono sempre stati sensibili al tema del voto degli studenti fuori sede, che in queste settimane è all’attenzione della Commissione Affari Costituzionali del Senato, dove proprio i nostri senatori stanno portando avanti un grande e puntuale lavoro il che ha consentito che il ddl non finisse su un binario morto». Lo dichiarano il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Alberto Balboni, il presidente di Gioventù nazionale, Fabio Roscani e i senatori componenti di Fratelli d’Italia della Commissione, Domenica Spinelli (relatrice del ddl), Andrea De Priamo, Costanzo Della Porta, Marco Lisei, Marcello Pera.

«Su questo la sinistra per dieci anni, come al solito, si è riempita la bocca di slogan ma senza fare nulla e che ancora una volta rischia di portarci in un nulla di fatto. Per quanto ci riguarda, quindi, siamo pronti a presentare una proposta sperimentale agli alleati della maggioranza e al governo che permetta già per le prossime elezioni europee agli studenti fuori sede di esercitare il proprio diritto di voto. Questo permetterà agli universitari e alle loro famiglie di non caricarsi di ulteriori costi di viaggio per esercitare un sacrosanto diritto, sanando un vulnus che ormai si trascina da troppo tempo», concludono gli esponenti di Fratelli d’Italia.