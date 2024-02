La disperazione della sinistra: crea foto fake di “TeleMeloni” con l’AI. Foti li umilia: “Fanno sorridere”

Mossa disperata della sinistra che, sbugiardata dai dati, pur di continuare a sostenere la narrazione di TeleMeloni si affida a immagini fake prodotte dall’intelligenza artificiale. E lo fa partendo dall’Europa, dove forse nutre ancora la speranza che qualcuno non abbia letto i dati aggiornati dell’Osservatorio di Pavia da cui emerge chiaramente non solo che il premier non ha occupato proprio niente, ma anche anzi il leader più presente è Elly Schlein.

Per sostenere la tesi di “TeleMeloni” alla sinistra resta solo l’AI

Sulle pagine social dei Socialisti europei, ai quali appartiene il Pd, infatti, sono state postate una serie di immagini di Meloni intenta a occupare tutti gli spazi televisivi possibili: quello di anchorwoman, quello di meteorologa, quello di cantante e anche quello di attrice di soap. La trovata potrebbe anche far sorridere per la sua ingenuità e, soprattutto, per il fatto che rappresenta un’ammissione implicita dell’assoluta inconsistenza delle accuse mosse al premier, se non fosse che conferma la pervicacia con cui la sinistra italiana, certo non estranea alla mossa, si ostina a voler denigrare l’Italia all’estero. Anche a costo di sostenere l’insostenibile.

Le bufale sull’occupazione della Rai già smentite dai dati

“Seguendo le orme dei suoi amici, dal PiS in Polonia a Orbán in Ungheria, Meloni ha colto l’occasione per affermare il controllo sulla Rai, l’emittente pubblica italiana”, si legge nella nota che sui social accompagna le foto, redatta in inglese. “Partendo dall’epurazione di giornalisti e dirigenti non allineati, la Rai è ora caratterizzata da una rappresentazione faziosa di fatti e figure politiche”, si legge ancora nel testo dei socialisti europei, secondo i quali “guardando la Rai, vedrete soprattutto il volto della premier Meloni, insieme a quelli dei suoi membri del partito”. Un fatto che per i Socialisti è “particolarmente preoccupante in vista delle prossime elezioni di giugno in Italia, comprese le elezioni europee”. Insomma, a leggerla così si ha tutta l’impressione che la sinistra abbia una paura folle di affogare al prossimo voto e non sappia più cosa inventarsi per cercare di tenersi a galla.

Foti: “Fanno sorridere. Basterebbe usare la normale intelligenza…”

“I Socialisti Ue devono ricorrere all’intelligenza artificiale per raccontare una realtà inesistente. Fanno sorridere le foto generate con la tecnologia per denunciare la presunta trasformazione della Rai in Telemeloni”, ha commentato il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti. “Mettendo computer e cervelloni elettronici da parte e tornando ai dati tangibili, i numeri parlano del segretario Pd Schlein come leader di partito più presente nei telegiornali Rai”, ha ricordato Foti, facendo un chiaro riferimento ai dati dell’Osservatorio di Pavia. “Ai Socialisti europei – ha quindi concluso Foti – basterebbe utilizzare la normale intelligenza per evitare una rappresentazione dei fatti errata e artificiale”.