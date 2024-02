De Luca diffonde altri manifesti contro il governo. Schillaci lo zittisce: basta cabaret

Vincenzo De Luca offende ancora il governo (e la lingua italiana) ma stavolta viene zittito dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. Il governatore ha fatto uscire in queste ore nuovi manifesti, con il logo della Regione Campania, dal titolo “Il governo Meloni chiude i pronto-soccorsi”.

Schillaci: “Da De Luca falsa propaganda fatta coi soldi pubblici”

Un’accusa frontale, formulata a spese dei contribuenti, che ha provocato la ferma reazione del ministro della Salute Orazio Schillaci. «I manifesti della Regione Campania sulla chiusura dei Pronto soccorso – denuncia il ministro – sono falsa propaganda, tra l’altro fatta con i soldi pubblici. Ricordo al governatore De Luca che è compito della Regione, che lui ha scambiato per un megafono personale, garantire ai cittadini servizi e prestazioni di qualità ed efficienti. Questo Governo pochi giorni fa ha trasferito 1 miliardo di euro alla Campania per la costruzione di un nuovo ospedale e l’adeguamento di molte strutture sanitarie. Ora il governatore abbandoni il cabaret e dimostri di saper spendere bene le risorse. Abbia rispetto dei suoi cittadini: se la sanità campana non funziona – conclude Schillaci – se ne assuma la responsabilità».

“Se le sanità campana non funziona se ne assuma la responsabilità”

In queste ore arrivano durissime repliche anche dai parlamentari campani del centrodestra. In prima fila i senatori campani di FdI. «È inaccettabile – dice Domenico Matera – che il presidente De Luca continui a svilire il proprio ruolo e ad utilizzare l’Istituzione che rappresenta per becera polemica politica», definendola «l’ennesima sceneggiata con i soldi dei campani del presidente De Luca». Mentre Giulia Cosenza aggiunge: «Siamo stufi del comportamento di De Luca ma siamo anche pessimisti nel rivolgergli il consiglio di moderare le sue uscite perché abbiamo capito che, di fronte alla sua faziosità, è una battaglia persa».

FdI: il governatore mente sapendo di mentire

«De Luca mente sapendo di mentire – replica Imma Vietri – con l’aggravante di fare falsa propaganda sui pronto soccorso, visto che sa benissimo che la sanità regionale è di sua competenza. Sono quasi nove anni – sottolinea la deputata di FdI – che amministra la Regione e i fallimenti della sua gestione, che tra l’altro è all’attenzione finanche della Corte dei Conti, sono sotto gli occhi di tutti. Dunque, invece di sperperare i soldi pubblici in inutili buffonate, De Luca si ingegni a garantire ai cittadini una sanità dignitosa».

La versione di De Luca: “La sanità campana vanta risultati d’eccellenza”

La replica del governatore De Luca non si è fatta attendere. Per fortuna non con i manifesti ma attraverso un più economico comunicato stampa. Per il governatore, «il miliardo attribuito alla Campania per l’edilizia ospedaliera non è un’eredità di famiglia di qualcuno, ma è il frutto del nostro lavoro di lungo periodo dopo il superamento del commissariamento». Per poi sostenere che secondo lui «la sanità campana può vantare risultati di assoluta eccellenza nella gestione del bilancio sanitario e in tanti altri campi che avrò piacere di illustrargli, grazie ai sacrifici fatti da noi e dal nostro personale. Invito anche il ministro a un dibattito pubblico, dove e come vorrà». Insomma, gli spettacoli di cabaret di De Luca, come gli esami di Eduardo, non finiscono mai.