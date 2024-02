Canili allo stremo, l’sos delle associazioni e la denuncia del consigliere FdI: situazioni gravissime, Gualtieri allo sbando

Mentre le condizioni delle strutture che ospitano gli animali randagi sono allo stremo, e con le associazioni animaliste in fermento da tempo, il grido d’allarme risuona nelle aule consiliari del Campidoglio, ma resta inascoltato. Così Stefano Erbaggi, Consigliere del Comune di Roma di FdI, torna a lanciare l’sos rivolgendosi al primo cittadino della Capitale, «sperando – dice – che queste mie parole il Sindaco le ascolti».

Canili e tutela degli animali, ci sono situazioni gravissime: l’allarme inascoltato dal sindaco

Così, in un comunicato diramato per far luce su criticità e problematiche in corso da tempo, Erbaggi scrive: «Non posso che condividere la preoccupazione delle Volontarie e dei Volontari delle associazioni AM.AN.T. odv, Animalisti Italiani Sez. Roma, AVCPP, Enpa Sez. Roma, LNDC Sez. Ostia e Zampe Pulite odv, che da tempo portano all’attenzione del Sindaco Gualtieri la grave situazione che si è creata all’interno dei canili comunali Muratella e Ponte Marconi. Da quanto apprendo, le condizioni attualmente in essere rendono impossibile sia avere informazioni sulla salute dei cani che compiere eventuali visite. Per quale ragione Gualtieri non ha ancora dato riscontro a queste associazioni e, tanto più, risposta a quello che ha tutti i connotati per essere definito come un vero e proprio allarme?».

«Gualtieri allo sbando: che fine ha fatto il nuovo regolamento di tutela e benessere degli animali?»

Un interrogativo che riecheggia in Campidoglio e torna a riproporre un problema annoso fin qui inascoltato, che lascia insolute le problematiche in attesa di intervento e domande in cerca di risposte. «Da un anno la Commissione Ambiente del Comune di Roma – denuncia allora Erbaggi – ha in programma la revisione del regolamento di tutela e benessere degli animali. Nonostante i vari solleciti da parte del sottoscritto, la trattazione dell’argomento è stata e viene tutt’ora ripetutamente rinviata. Come mai? Qual è la ragione di questo approccio?».

Canili e tutela degli animali, Gualtieri batta un colpo

«Difficile dirlo – prosegue la denuncia di Erbaggi – se non ipotizzare che la Giunta Gualtieri, ancora una volta, non abbia le idee chiare sul da farsi. O, peggio ancora, non abbia proprio idee. Ma, del resto, il lassismo ha più volte lasciato trapelare l’inadeguatezza della Sinistra a governare questa città. Un elemento – conclude Erbaggi – che mette l’attuale Amministrazione sulla stessa lunghezza d’onda di quella targata M5S a guida Virginia Raggi. E, prima ancora, della sfortunata – per Roma – esperienza firmata Ignazio Marino».