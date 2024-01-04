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Si è conclusa la conferenza stampa di fine anno del premier Meloni: qui il video integrale

4 Gen 2024 11:19 - di Redazione
Meloni conferenza stampa

Si è svolta questa mattina, presso l’aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In questo video l’intero incontro con la stampa

ORDINE DOMANDE ESTRATTE
TESTATA COGNOME NOME
1 IL RIFORMISTA FUSANI CLAUDIA
2 ASKANEWS FERRARESE ALBERTO
3 LA STAMPA LOMBARDO ILARIO
4 IL MANIFESTO BONGI MICAELA
5 SKY TG24 BONINI ANDREA
6 RTL 102,5 CIAPPARONI ALBERTO
7 ASSOCIATED PRESS SANTALUCIA PAOLO
8 TG1 MAESANO FRANCESCO
9 CORRIERE DELLA SERA GUERZONI MONICA
10 SHALOM PIATTELLI ARIELA
11 RADIOCOR IL SOLE 24 ORE MIGLIETTA VINCENZO
12 GIORNALE RADIO TROMBETTA GIUSEPPE MARCO
13 TG 3 MATANO JACOPO
14 AVVENIRE PAOLINI DANILO
15 FANPAGE.IT BILLECI MARCO CORRADO
16 ANSA CAPPELLERI PAOLO BENIAMINO
17 LIBERO QUOTIDIANO CARIOTI FAUSTO
18 TV2000 CANTELMI AUGUSTO
19 LA PRESSE GASBARRI RONNY
20 DOMANI PREZIOSI DANIELA
21 IL FATTO QUOTIDIANO SALVINI GIACOMO
22 TG LA 7 TORTORA GAIA
23 RAINEWS 24 MARTELLONI GABRIELE
24 MILANO FINANZA SOMMELLA ROBERTO
25 IL GIORNALE SCAFI MASSIMILIANO
26 TGCOM POZZI FRANCESCA
27 QUOTIDIANO NAZIONALE COPPARI ANTONELLA
28 IL MESSAGGERO MALFETANO FRANCESCO
29 ADN KRONOS SCIARRA ILEANA
30 TG5 STERPA SEBASTIANO
31 HUFFPOST ITALIA OLIVO FEDERICA
32 RADIO RADICALE PALAZZOLO LANFRANCO
33 LA REPUBBLICA CIRIACO TOMMASO
34 AGI CONTE LUIGI
35 AGENZIA NOVA CIPRIANO LIVIO
36 IL TEMPO MARTINI DARIO
37 RADIO 24 FIORITO ELISABETTA
38 IL FOGLIO CANETTIERI SIMONE
39 IL SOLE 24 ORE FIAMMERI BARBARA
40 TG2 MORICONI LUCA
41 PRIMA PAGINA TV SALTARELLI MARIA ELISA
42 GR RAI IONTA FEDERICA
43 ANADOLU AGENCY SEÇKIN BARIȘ
44 GIORNALISTI ITALIA PARISI CARLO
45 OPEN BECHIS FRANCO

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