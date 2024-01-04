Si è conclusa la conferenza stampa di fine anno del premier Meloni: qui il video integrale
4 Gen 2024 11:19 - di Redazione
Si è svolta questa mattina, presso l’aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In questo video l’intero incontro con la stampa
|ORDINE DOMANDE ESTRATTE
|TESTATA
|COGNOME
|NOME
|1
|IL RIFORMISTA
|FUSANI
|CLAUDIA
|2
|ASKANEWS
|FERRARESE
|ALBERTO
|3
|LA STAMPA
|LOMBARDO
|ILARIO
|4
|IL MANIFESTO
|BONGI
|MICAELA
|5
|SKY TG24
|BONINI
|ANDREA
|6
|RTL 102,5
|CIAPPARONI
|ALBERTO
|7
|ASSOCIATED PRESS
|SANTALUCIA
|PAOLO
|8
|TG1
|MAESANO
|FRANCESCO
|9
|CORRIERE DELLA SERA
|GUERZONI
|MONICA
|10
|SHALOM
|PIATTELLI
|ARIELA
|11
|RADIOCOR IL SOLE 24 ORE
|MIGLIETTA
|VINCENZO
|12
|GIORNALE RADIO
|TROMBETTA
|GIUSEPPE MARCO
|13
|TG 3
|MATANO
|JACOPO
|14
|AVVENIRE
|PAOLINI
|DANILO
|15
|FANPAGE.IT
|BILLECI
|MARCO CORRADO
|16
|ANSA
|CAPPELLERI
|PAOLO BENIAMINO
|17
|LIBERO QUOTIDIANO
|CARIOTI
|FAUSTO
|18
|TV2000
|CANTELMI
|AUGUSTO
|19
|LA PRESSE
|GASBARRI
|RONNY
|20
|DOMANI
|PREZIOSI
|DANIELA
|21
|IL FATTO QUOTIDIANO
|SALVINI
|GIACOMO
|22
|TG LA 7
|TORTORA
|GAIA
|23
|RAINEWS 24
|MARTELLONI
|GABRIELE
|24
|MILANO FINANZA
|SOMMELLA
|ROBERTO
|25
|IL GIORNALE
|SCAFI
|MASSIMILIANO
|26
|TGCOM
|POZZI
|FRANCESCA
|27
|QUOTIDIANO NAZIONALE
|COPPARI
|ANTONELLA
|28
|IL MESSAGGERO
|MALFETANO
|FRANCESCO
|29
|ADN KRONOS
|SCIARRA
|ILEANA
|30
|TG5
|STERPA
|SEBASTIANO
|31
|HUFFPOST ITALIA
|OLIVO
|FEDERICA
|32
|RADIO RADICALE
|PALAZZOLO
|LANFRANCO
|33
|LA REPUBBLICA
|CIRIACO
|TOMMASO
|34
|AGI
|CONTE
|LUIGI
|35
|AGENZIA NOVA
|CIPRIANO
|LIVIO
|36
|IL TEMPO
|MARTINI
|DARIO
|37
|RADIO 24
|FIORITO
|ELISABETTA
|38
|IL FOGLIO
|CANETTIERI
|SIMONE
|39
|IL SOLE 24 ORE
|FIAMMERI
|BARBARA
|40
|TG2
|MORICONI
|LUCA
|41
|PRIMA PAGINA TV
|SALTARELLI
|MARIA ELISA
|42
|GR RAI
|IONTA
|FEDERICA
|43
|ANADOLU AGENCY
|SEÇKIN
|BARIȘ
|44
|GIORNALISTI ITALIA
|PARISI
|CARLO
|45
|OPEN
|BECHIS
|FRANCO