Sarah Ferguson ha un nuovo tumore: “Melanoma maligno, è uno shock, ma resto di buon umore”

Nuovi motivi di apprensione si abbattono sulla famiglia reale inglese: a Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea e madre delle principesse Beatrice e Eugenia, è stato diagnosticato un melanoma maligno, dunque un cancro alla pelle. La duchessa di York, 64 anni, è reduce da un tumore al seno, curato sei mesi fa. La notizia è stata riferita da Sky News ed è stata confermata prima da un portavoce di Sarah Ferguson e poi dai lei stessa con un post su Instagram.

Sarah Ferguson: “Ho un cancro alla pelle, è la seconda diagnosi di tumore in un anno”

“Mi sono presa un po’ di tempo per me stessa, perché mi è stato diagnosticato un melanoma maligno, una forma di cancro alla pelle, la mia seconda diagnosi di cancro entro un anno, dopo che mi è stato diagnosticato un tumore al seno quest’estate e ho subito una mastectomia e chirurgia ricostruttiva. È grazie alla grande vigilanza del mio dermatologo che il melanoma è stato rilevato quando c’era”, ha scritto Sarah Ferguson, accanto a una foto che la ritrae sorridente affacciata a un ponte di legno su un ruscello.

Lo “shock” che non cancella il “buon umore”. Poi l’appello per la prevenzione: “Siate sempre diligenti”

“Naturalmente un’altra diagnosi di cancro è stata uno shock, ma sono di buon umore e grata per i tanti messaggi di amore e sostegno. Credo che la mia esperienza sottolinei l’importanza di controllare le dimensioni, la forma, il colore e la consistenza e l’emergere di nuovi nei che possono essere un segno di melanoma e sollecitare chiunque stia leggendo a essere diligente”, ha proseguito dicendosi “incredibilmente grata” ai medici e spiegando che “sto riposando con la famiglia a casa ora, mi sento fortunata ad avere il loro amore e sostegno”.

Un periodo difficile per la famiglia reale

La notizia sullo stato di salute di Sarah Ferguson arriva dopo che è stato annunciato che il re Carlo si recherà in ospedale per essere curato per un ingrossamento della prostata e, soprattutto, dopo le notizie sull’intervento addominale subito la scorsa settimana da Kate Middleton, del quale non è stata chiarita la natura. Fra le ipotesti circolare quella dell’isterectomia o della diverticolite acuta, considerata la più accreditata. Ciò che sembra certo, comunque, è che la principessa dovrà affrontare un ricovero di circa due settimane.