Lo sfogo di Lollobrigida: “Sinistra e giornalisti snob deridono chi ama la Patria, noi stiamo con la gente”

Lollobrigida contro la sinistra criticona e rosicona

Il ministro – che pubblica su Fb la foto del 3 luglio 2023, “Capodanno del Mugnaio” a Frignano, provincia di Caserta – va nel merito delle critiche che arrivano da giornali di sinistra, “buonisti” fino al “fessismo”. ” Pensano che la carne che mangiano, quando non la disprezzano per seguire le mode più avanzate, nasca nel frigorifero del supermercato. Probabilmente si sentono migliori se l’ambiente lo proteggono loro su fogli di carta, rispetto invece a chi lo fa per davvero, da millenni e con tanto sudore. Sono gli stessi che per decenni sono rimasti proni, piegati a logiche che imponevano ai contadini di non coltivare, ai pescatori di non pescare, senza domandarsi chi gli avrebbe propinato cibo e a quale prezzo. Pronti a dettagliare sull’italiano rozzo che non capisce la bellezza delle mani da pianista e continua a guardare con infinita stima a chi le ha segnate, come fossero anelli sui tronchi degli alberi, per ogni giorno di lavoro. Rivendicano ferie e si arrabbiano se di domenica debbono lavorare, ignari che per alcuni i giorni sono tutti uguali poiché piante e animali hanno sempre bisogno di loro…”, dice il ministro.

Il disprezzo per chi ama la Patria