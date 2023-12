Urso e Lollobrigida: “Il carrello tricolore ha funzionato”. Ora menu scontati per le famiglie al ristorante

«Il carrello tricolore è un’iniziativa riuscita»: è quanto affermato dai ministri Urso e Lollobrigida, illustrando i primi risultati del trimestre anti infazione. «Possiamo dirci soddisfatti dei risultati raggiunti. L’iniziativa ha contribuito a contenere i prezzi per i beni di prima necessità, alimentari e non, e a rilanciare i consumi», ha detto il ministro Urso. «Il Patto anti inflazione ha inoltre registrato un consenso straordinario, con circa 32.000 punti vendita della distribuzione e del commercio aderenti in tutta Italia, oltre ad aziende leader del Made in Italy e a grandi marchi internazionali, che hanno permesso di mettere a disposizione dei cittadini un carrello tricolore con prodotti di alta qualità, a prezzi calmierati».

Lollobrigida: grazie al carrello tricolore gli effetti si sono visti

«Gli effetti oggettivamente non solo si sono visti ma sono stati confermati da tutti, a partire dalla Gdo e dai cittadini»: ha aggiunto il ministro dell’Agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida uscendo dal tavolo del trimestre anti inflazione che si è svolto al Mimit. «Il governo ha dimostrato di lavorare insieme ed è stato in grado di coinvolgere il mondo produttivo dando la possibilità ai cittadini di avere un riferimento complessivo nell’ambito del sistema Italia», ha detto il ministro.

«Non credo sia necessario prorogare l’accordo» che ha portato al Patto anti-inflazione, ha spiegato Urso, a margine del tavolo sull’accordo che terminerà il 31 dicembre. «Questa è una misura straordinaria, un patto sociale con 36 associazioni che dalla coltivazione della terra lungo l’intera filiera ha coinvolto anche l’ultimo dei commercianti e farmacisti d’Italia e oltre 31 mila punti vendita. Il sistema Italia ha vinto coeso, ha raggiunto l’obiettivo».

«Il nostro obiettivo era contenere l’aumento dei prezzi e lo abbiamo raggiunto – ha precisato il ministro – osservando che sul contenere i prezzi del carrello della spesa «ci siamo riusciti» perché «sono ridotti di un terzo rispetto a settembre di quest’anno».

Prossimo intervento: menu scontati per le famiglie con bambini

«Stiamo realizzando un nuovo intervento dedicato alle famiglie con figli che riguarderà i ristoranti e la ricettività in generale del nostro Paese», ha detto Urso. «Un segnale importante», ha annunciato il ministro, «soprattutto in vista delle festività natalizie e di fine anno e di quelle successive perché questo è un paese che crede nei valori e lo esprime anche in questo modo nel sostenere la natalità».