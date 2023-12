Trump attacca Biden sui migranti: “Stanno avvelenando l’America, arrivano qui da tutto il mondo”

Per Donald Trump i migranti “stanno avvelenando il sangue del nostro Paese”. In un comizio in New Hampshire, l’ex presidente si lancia in una durissima recriminatoria contro l’immigrazione, argomento che è stato il suo cavallo di battaglia vincente nelle elezioni del 2016, affermando che i migranti “avvelenano le istituzioni mentali e le prigioni di tutto il mondo, non solo in America del Sud ma da tutto il mondo”. “Arrivano nel nostro Paese dall’Africa, dall’Asia, da tutto il mondo”, ha ripetuto Trump, che non è la prima volta che usa questa retorica da suprematisti bianchi.

Donald cita Putin per attaccare Biden

Quando l’aveva fatto lo scorso ottobre, Joe Biden aveva risposto che parlare di “sangue dell’America avvelenato, riecheggia frasi usate dai nazisti”. Secondo quanto riportato dalla Cnn, Trump intende, in caso di secondo mandato, attuare una politica anti-immigrati ancora più dura di quella del primo mandato, con il piano di realizzare dei campi di detenzione negli Usa dove rinchiudere i migranti in attesa di rimpatrio forzato.

Nel discorso in cui ha detto che i migranti “stanno avvelenando il sangue della nostra nazione”, Donald Trump ha anche citato il giudizio negativo di Vladimir Putin sulla democrazia americana e lodato Viktor Orban. L’ex presidente ha citato il giudizio dato da Putin riguardo alle decine di incriminazioni il tycoon deve fronteggiare: “queste sono la prove del marcio del sistema politico americano, che non può pretendere di insegnare agli altri la democrazia”, ha detto Trump.

Le lodi di Trump a Orban

“Ci ridono dietro”, ha poi aggiunto Trump che poi è passato a lodare il premier ungherese che si presenta come modello di leader di paese “illiberale” ed è su posizioni estreme in materia di immigrazione. Un leader per Trump “massimamente rispettato”, ricordando di essere stato lodato da lui come “l’uomo che può salvare il mondo occidentale”.

Non solo. Nel comizio di ieri notte in New Hampshire, Trump ha definito “ostaggi” le centinaia di persone arrestate e processate per aver partecipato all’assalto al Congresso il 6 gennaio 2021 per impedire la ratifica della vittoria di Joe Biden. Le lodi di Trump per leader autoritari allarmano chi teme le politiche che l’ex presidente potrà adottare in caso di un secondo mandato: “Trump considera la democrazia americana come una farsa e vuole convincere i suoi sostenitori a fare lo stesso: Putin odia i valori occidentali come la democrazia e stato di diritto, ed anche Trump li odia”, commenta Jennifer Mercieca, docente dalla Texas A&M University.

Putin replica a Biden

Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden su un possibile attacco russo ai paesi della Nato sono “una totale sciocchezza”. Lo ha detto Vladimir Putin in un’intervista al giornalista Pavel Zarubin, riportata da Ria Novosti, sottolineando che “penso che anche il presidente Biden lo capisca” e che afferma queste cose solo per “giustificare la sua politica errata nei confronti della Russia”.