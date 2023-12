Scandalo beneficenza, fuga degli sponsor: Chiara Ferragni mollata dal colosso degli occhiali

La procura di Milano è pronta a far luce sulla vicenda che coinvolge l’influencer Chiara Ferragni e il gruppo Balocco e farlo con velocità e senza clamore vista anche la disponibilità della difesa dell’imprenditrice digitale, rappresentata dall’avvocato Marcello Bana che si è presentato al quarto piano del Palazzo di giustizia per incontrare l’aggiunto Eugenio Fusco, titolare del fascicolo, a fornire tutta la documentazione sulla vicenda.

L’inchiesta su Chiara Ferragni sarà rapida

Dalla procura arriva il ‘mandato’ al Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza a prendere copia, a strettissimo giro, della multa inflitta dall’Antitrust alla società di Chiara Ferragni e alla Balocco per pratica commerciale scorretta riguardo alla vendita del Pandoro rosa commercializzato nelle festività 2022. Tre le sanzioni comminate: 420 mila euro al gruppo dolciario piemontese, 400 mila euro alla Fenice della Ferragni e 675 mila euro alla Tbs Crew che è sempre di proprietà della influencer. Sul tavolo di Fusco si attendono le copie dei contratti, ma anche di tutti gli eventuali scambi via mail tra la società con sede in provincia di Cuneo e Ferragni che possano spiegare quello che l’imprenditrice ha definito un “errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro in futuro, separando completamente qualsiasi attività di beneficenza, che ho sempre fatto e continuerò a fare, da attività commerciali”.

L’indagine, per ora senza indagati e senza titoli di reato, dovrà dimostrare proprio se il consumatore sia stato ingannato o no nella pubblicità per incentivare l’acquisto, il che – archiviata l’ipotesi di truffa ritenuta “impraticabile” – potrebbe far ipotizzare la frode in commercio legata alla ‘qualità etica’ dell’operazione pandoro. Solo una volta raccolti e ricostruiti i fatti, contestati da un esposto inviato da Codacons in 104 procure, Chiara Ferragni potrebbe essere sentita per chiarire aspetti di una vicenda che le sta causando diverse e feroci critiche.

Salta la prima partnership commerciale

La multinazionale degli occhiali, Safilo Group, ha comunicato oggi l’interruzione dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio. Intanto, nei prossimi giorni, Fratelli d’Italia lancerà la raccolta firme per chiedere la revoca dell’Ambrogino d’oro a Chiara Ferragni che ha usato la beneficenza per ottenere più followers e profitti. “Una raccolta firme – aggiunge Riccardo Mariani, presidente di Gioventù Nazionale Milano – che ha certamente l’obiettivo di revocare l’Ambrogino d’oro alla influencer, viste le note vicende, ma è anche un segnale per contrastare i falsi miti dal soldo facile e dall’ostentazione esasperata, tutelando chi concretamente fa del bene al prossimo”.

Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale domani pomeriggio in piazza san Carlo a Milano hanno organizzato la tradizionale panettonata. “Per quest’anno è prevista anche una raccolta benefica insieme all’associazione ‘Pro tetto’ che da anni si occupa dei senzatetto a Milano. Un momento di comunità per fare sana e vera beneficenza”, fa sapere il consigliere comunale Francesco Rocca. “Di questi tempi – sottolinea Orlandi – valorizzare associazioni di volontariato come la pro tetto ci è sembrato più che mai opportuno e contestualmente, e non a caso, lanceremo la raccolta firme per chiedere la revoca dell’Ambrogino d’oro a Chiara Ferragni”.