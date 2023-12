Roma, il pavimento crolla mentre sta dormendo: anziana precipita col letto al piano di sotto

Una donna di 76 anni, a Roma, si è ritrovata sprofondata con il suo letto al piano di sotto per il cedimento del solaio. L’incidente è avvenuto intorno alle 23.30 di ieri sera, in un palazzo di otto piano al quartiere Africano. La donna stava dormendo quando il pavimento ha ceduto e lei e il letto sono precipitati per quattro metri, atterrando nel salotto dell’appartamento sottostante, in ristrutturazione. Il materasso, fortunatamente, ha attutito il colpo, evitando la tragedia. La donna ha comunque riportato ferite e fratture in varie parti del corpo, per le quali è stata ricoverata in codice rosso.

La donna precipitata col letto al piano di sotto ricoverata in codice rosso

La donna è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dagli agenti di polizia intervenuti sul posto, che l’hanno trovata coperta di macerie. Quindi, è stata trasportata al vicino Policlinico Umberto I. I due appartamenti sono stati posti sotto sequestro e la scala interessata è stata evacuata. Secondo quanto emerso, al momento dell’incidente c’erano solo sei inquilini, complice anche il fatto che il palazzo è abitato da molti studenti fuorisede, rientrati a casa per il fine settimana.

Le indagini per appurare le cause dell’incidente

I vigili del fuoco stanno ora verificando l’agibilità dell’intero stabile, che si trova in viale Eritrea, al centro del popoloso quartiere Africano. Inoltre, sono in corso le indagini della polizia municipale per appurare le cause del cedimento, che secondo le prime ipotesi riferite dal Corriere della Sera potrebbero essere dovute a interventi inappropriati nell’esecuzione dei lavori all’interno dell’appartamento in ristrutturazione. Ma non si esclude neanche un cedimento strutturale dovuto ad altre cause.