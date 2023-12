Natale con i militari italiani in Kosovo: la visita del sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti

Il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti trascorrerà la Vigilia e il giorno di Natale con il contingente italiano in Kosovo.Rauti porterà gli auguri e la vicinanza della Difesa e del Governo a tutti i militari delle Forze Armate impegnati nel teatro operativo kosovaro. Al quartier generale di Kfor di Pristina, Rauti incontrerà il comandante Özkan Ulutaş, ed il personale delle Forze Armate in servizio al Comando. Successivamente saluterà i Carabinieri in servizio nella Multinational Specialized Unit di Kfor, e nella missione europea Eulex.

Gli incontri in Kosovo del sottosegretario Rauti

Il giorno di Natale il sottosegretario Rauti sarà a “Camp Villaggio Italia” a Pec per la Messa celebrata dall’Ordinario militare per l’Italia monsignor Santo Marcianò. A seguire, il saluto ai militari italiani del Regional Command West (Rc-w), costituito in prevalenza da Bersaglieri dell’11° Reggimento, e ai componenti della Operational Reserve Force della Nato, composta per la maggior parte dai Paracadutisti del 186° Reggimento Folgore.

Missione Nato in Kosovo: i numeri del contigente italiano

Attualmente la consistenza massima annuale autorizzata dall’Italia per il contingente nazionale impiegato nella missione in Kosovo è di 1490 militari, 137 mezzi terrestri e 1 mezzo aereo. Il Generale di Brigata Federico Bernacca è attualmente il Vice Comandante della Missione KFOR, iniziata nel 1999. All’operazione “Joint Enterprise” in Kosovo partecipano attualmente 28 Paesi, di cui 20 appartenenti alla NATO e 8 partner, con un impegno complessivo di forze che oggi ammonta a circa 3800 unità.

Una missione non priva di rischi: nell’aprile scorso, alcuni alpini italiani sono rimasti feriti mentre cercavano di contenere i manifestanti a Zvecan, nel nord del Paese.