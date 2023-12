Natale, boom di turisti, Santanchè: “Italia protagonista del turismo europeo. Numeri record”

Più dello scorso anno. Il turismo è in ottima salute. Si stima che oltre 6,5 milioni di persone si metteranno in viaggio sulle strade e autostrade Anas in vista delle festività natalizie. Con una crescita del traffico di circa il 20%, comunica Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane). E i dati del turismo che interessano il periodo delle Festività sono da record. Si incrociano due dati che segnalano l’ “Italia protagonista del turismo europeo”. Lo dichiara – numeri alla mano – il ministro del Turismo Daniela Santanchè. I dati forniti dal suo dicastero “ci confermano che l’andamento positivo, registrato nel corso di un autunno ben al di là delle aspettative”.

Natale, Turismo a gonfie vele: l’Italia stacca tutti in Europa

“Gli indicatori più significativi sono due: quello delle piattaforme online, che segnano numeri record per il periodo delle feste; posizionando l’Italia al primo posto nella graduatoria dei principali Paesi competitor, quali Spagna, Francia e Grecia”. Da sottolioneare il risultato record conseguito dalle località montane – asset fondamentale del turismo invernale, che in Italia vale 12 miliardi. “Con un tasso di prenotazione di gran lunga superiore a quello di Spagna e Grecia, va a rafforzare quello che è un patrimonio unico dal punto di vista ambientale, economico e socioculturale”. Il turismo procede spedito confermando la fiducia di citadini e imprese che l’Istat attesta per dicembre. Registrando un altro balzo, che disturberà la narrazione della sinistra di un’Italia in preda all’apocalisse del governo Meloni.

Natale, turismo: numeri record sulle piattaforme on line: i dati

Dall’infografica settimanale del ministero infatti emergeono dati più che positivi: durante le festività natalizie, i tassi di prenotazione delle strutture ricettive sulle piattaforme online dell’Italia sono i più alti tra i Paesi competitor considerati: Spagna, Grecia, Francia. Nella settimana di Natale, aumentano le prenotazioni online in tutte le destinazioni italiane: con una preferenza dei turisti per le località montane (43%), seguite da quelle termali (35%) e lacuali (33%). Ed inoltre a Natale le località montane italiane registrano un alto tasso di prenotazione delle strutture ricettive sulle piattaforme online; prossimi ai valori della Francia e molto superiori rispetto a Grecia e Spagna. Tra le più rinomate località montane del Bel Paese, spiccano Selva Cadore (95%), Ultimo (87%) e Sesto (83%) che sfiorano quasi il tutto esaurito. Inoltre, si registra un incremento medio dei prezzi del 14% rispetto al precedente anno.

Turismo, numeri record a Natale: Santanché: la nostra sfida rimane la destagionalizzazione

A dicembre si registra un incremento delle prenotazioni aeree di oltre il 10%. Più di un quarto delle prenotazioni totali durante la settimana di Natale proviene dai passeggeri di Stati Uniti, Francia, Spagna e Germania. A novembre i Paesi che sono più interessati all’Italia nelle loro ricerche online sono la Germania (14,5% del totale delle ricerche), seguita da Stati Uniti (13,3%) e Francia (13,1%). “Queste rilevazioni evidenziano che nei periodi di alta stagione i dati continuano a essere ottimi. Ma ciò non deve farci desistere dal portare avanti la sfida cruciale della destagionalizzazione come opportunità per la Nazione, – commenta ancora Santanchè -: in quanto questa rimane un irrinunciabile strumento per una crescita sostenibile e responsabile di un settore che è già centrale nell’economia italiana e nelle politiche dell’esecutivo”.

Giro d’affari di di 18 miliardi

Secondo un’indagine di Cna Turismo e Commercio, sono diciotto i miliardi di euro garantiti dal movimento economico complessivo del turismo in Italia nelle festività di Natale e Capodanno, tra il 22 dicembre e il 2 gennaio. Un giro d’affari garantito da 7 milioni di turisti (4,5 milioni gli italiani e 2,5 milioni gli stranieri), ai quali si aggiungono gli escursionisti, che non pernottano e si limitano a una giornata fuori. A 15 milioni ammonteranno i pernottamenti, dei quali nove milioni a carico dei turisti italiani e sei milioni dei turisti stranieri.

L’Anas rimuoverà 171 cantieri per facilitare il traffico

Dunque, sei milioni e mezzo di persone si metterà in viaggio per Festività di Natale. Anas ha così deciso di facilitare gli spostamenti. In una nota ha spiegato che per facilitare la circolazione sulla propria rete stradale e autostradale, rimuoverà da oggi fino all’8 gennaio prossimo 171 cantieri. L’obiettivo è offrire in occasione delle festività natalizie un viaggio più confortevole e sicuro non solo per spostamenti di breve e medio ma anche di lungo raggio.