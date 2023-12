Istat, il governo incassa un altro successo: cresce la fiducia di consumatori e imprese

Cresce il clima di fiducia tra consumatori e imprese: a certificarlo sono le stime dell’Istat, nelle quali a dicembre l’indicatore passa rispettivamente da 103,6 a 106,7 e da 103,5 a 107,2. “Si segnala un diffuso miglioramento delle opinioni dei consumatori soprattutto sulla situazione economica generale e sulla situazione futura”, scrive l’Istat, che registra lo stesso andamento per le imprese “in tutti i comparti”, con l’unica eccezione del manifatturiero, dove però il calo assai è inferiore agli aumenti negli altri settori. Dunque, anche questi dati confermano il riscontro positivo alle politiche del governo, già emerso da diverse precedenti rilevazioni per altri indicatori cruciali come l’inflazione e l’occupazione.

Le stime dell’Istat sulla fiducia dei consumatori

Per quanto riguarda i consumatori, l’Istituto nazionale di statistica spiega che “l’evoluzione positiva è evidenziata dai quattro indicatori calcolati mensilmente a partire dalle stesse componenti del clima di fiducia: il clima economico e quello futuro registrano gli incrementi più consistenti (il primo passa da 111,0 a 118,6 e il secondo da 109,3 a 113,5); il clima corrente aumenta da 99,8 a 102,2 e il clima personale sale da 101,2 a 102,8”.

Il clima positivo in crescita anche per le imprese

Con riferimento alle imprese, “si segnala un miglioramento della fiducia, seppur con intensità diverse, in tutti i comparti ad eccezione della manifattura”. Più in dettaglio, nei servizi di mercato si registra un marcato aumento con l’indice che passa da 96,7 a 106,4; nelle costruzioni e nel commercio al dettaglio l’incremento è più contenuto (l’indice cresce, rispettivamente, da 161,3 a 162,9 e da 107,5 a 107,8). Infine si stima un peggioramento della fiducia nella manifattura, dove l’indice diminuisce da 96,6 a 95,4.

L’Istat rileva l’andamento

Per quanto attiene l’andamento, poi, l’Istat sottolinea che l’indice di fiducia dei consumatori aumenta per il secondo mese consecutivo e si riporta sul livello di luglio 2023. Si segnala un generale miglioramento di tutte le variabili che compongono l’indicatore ad eccezione dei giudizi sull’opportunità di risparmiare nella fase attuale, che rimangono sostanzialmente stabili rispetto al mese scorso. Anche per quanto riguarda le imprese l’indice raggiunge i livelli più elevati da luglio, dopo quattro mesi di riduzione. L’aumento dell’indice è determinato, in particolare, dal comparto dei servizi e da quello delle costruzioni.

I dati su inflazione e occupazione

La settimana scorsa, il 15 dicembre, l’Istat aveva rilasciato i dati sull’inflazione di novembre, in calo dello 0,5% su base mensile e un aumento di 0,7% su base annua a fronte di una stima iniziale che la dava a +0,8%. Negli stessi giorni l’Istituto aveva anche certificato la crescita dell’occupazione nel terzo trimestre: su base trimestrale l’aumento è stato dello 0,3% degli occupati e dello 0,5% dei dipendenti a tempi indeterminato, mentre annua si parla di un incremento dei posti di lavoro in valori assoluti di 481mila unità in più e un rialzo del tasso del 2,1%, con il tasso complessivo di occupazione salito al 61,5%. Dunque, una crescita tendenziale costante.