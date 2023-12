Mauro Corona politicamente scorrettissimo sui ladri di case: “Se entrano a casa mia ci scappa il morto” (video)

Mauro Corona più scatenato che mai a Fuori dal Coro, in prestito nella trasmissione Mediaset condotta da Mario Giordano, vista la momentanea vacanza di Bianca Berlinguer. Lo scrittore non delude le aspettative e commenta con toni decisamente politicamente scoretti il tema delle case occupate abusivamente.

“Farsi giustizia da soli è esagerato? Per me non lo è”

“Ma dove siamo arrivati? Ci vuole una legge istantanea – attacca Mauro Corona nel video divenuto rapidamente virale – Vanno smantellati con le forze dell’ordine subito”. Come mai gli agenti non intervengono? “Le forze dell’ordine non intervengono perché hanno le mani legate”, dice lo scrittore a Giordano. ” Una legge d’emergenza deve partire domani mattina. Finché trovano la vecchietta. Ma se trovano mio fratello che ha lavorato nelle gallerie…see lui trova la casa occupata, ci scappa il morto. Va emeaata una legge da domani mattina. Le forze dell’ordine li prendono per il coppino e li buttano per strada”.

Guarda l’intervento Video Mauro Corona

Strali anche contro la Ferragni: la gattina ci ha lasciato la zampina

“Se occupassero il mio appartamento? Se non ci scappa il morto, ci scappa il ferito grave – ribadisce lo scrittore – Farsi giustizia da soli è un po’ esagerato, dicono, per me non lo è. Esorterei la Meloni a fare delle leggi di emergenza. Ma dove siamo arrivati? Bisogna smantellarli, calci in culo. Altrimenti succedono cose gravi”. Corona viene sollecitato dal conduttore di Fuori dal Coro anche sul caso di cronaca che ha visto protagonista un anziano campione olimpico dello scherma che a 93 anni ha messo fuori combattimento un malvivente. “Bisogna spazzar via i delinquenti, deportarli su un’isola”.

Non mancano strali contro la protagonista degli ultimi giorni, Chiara Ferragni. Il caso dell’influencer e la falsa beneficenza? “Che figura di m…C’è un proverbio che dice: ‘Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino’. In questo caso la gattina ci ha lasciato la zampetta”.