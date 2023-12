Chiara Ferragni, mossa disperata per salvare la faccia: una task force di comunicatori. Porro la fa nera

Quale è il colmo per una regina della comunicazione come Chiara Ferragni ? Essere costretta ad assumere un’agenzia di comunicazione per uscire dal gran caos in cui si è cacciata. Un paradosso e un’umiliazione. Sul sito di Nicola Porro l’offensiva che starebbe mettendo in campo l’influencer per uscire dalle figuraccce plurime che l’hanno coinvolta viene stroncata e ridicolizzata. E’ la Stampa a fornire indiscrezioni sui rimedi che l’influencer sta mettendo in campo per rimediare e rimetteere in sesto la sua reputazione. Chiera Ferragni schiera una vera e propria task force. Il suo staff starebbe lavorando per mettere su una sorta di “unità di crisi”. Stando a quanto scritto dal quotidiano, non c’è ancora la firma ufficiale, ma Ferragni avrebbe scelto lo studio Gianni Origoni. Gli esperti dovrebbero occuparsi degli aspetti legali, societari e civilistici. Mentre per gli aspetti di diritto penale, lo studio incaricato dovrebbe essere quello di Marcello Bana.

Chiara Ferragni, il paradosso e la disperazione. Ecco come ne uscirà

Ma non è tutto: il piccolo esercito per “salvare” la Ferragni e ripulirne l’immagine dovrebbe arricchirsi anche dell’agenzia di comunicazione e web reputation Community: guidata dal founder e Ceo Auro Palomba. Tutte e tre le realtà sono abituate a lavorare con grandi famiglie imprenditoriali e a districarsi nella tela delle crisi aziendali. Lo scopo è proprio quello di risollevare l’immagine di Ferragni, che in questi giorni ha subito un duro colpo. Tanti i follower persi. Le stime parlano di un 100 mila in meno di una settimana. Qui sta il paradosso e l’umiliazione: la regina della comunicazione non era lei? Rivolgersi a dei comunicatori per lei è uno smacco. E’ quasi ridicolo constatare come una donna capace di creare dal nulla un impero da 40 milioni di euro, si trova ora nella difficile situazione di non avere idea di come uscire dal fango in cui il pandoro-gate della Balocco e le uova di Pasqua l’hanno gettata.

Il colmo per una (ex) regina della comunicazione…

Le ultime due uscite dopo la multa dell’Antitrust sono state a dir poco disastrose dal punto di vista comunicativo. Prima la scarna nota sui social in cui annunciava di voler presentare ricorso al Tar. Poi l’ancor più tragico filmato di scuse di grigio vestita. Poi si è eclissata, prima di fare ancora peggio, prima di commettere altri errori di comunicazione. La strategia intanto appare chiara- leggiamo- abbassare i toni, uscire di scena per un po’, nell’attesa che la tempesta passi. Poi si vedrà come “riapparire” al grande pubblico. Ma non sarà lei a trovare la soluzione. L’influencer non sembra più in grado di influenzare granché.