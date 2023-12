La priorità di Ilaria Cucchi è una commissione d’inchiesta su Pier Paolo Pasolini, 50 anni dopo…

“A quasi 50 anni dall’omicidio Pasolini, riteniamo fondamentale, dopo varie archiviazioni, che sia riaperta l’inchiesta”. Lo dice all’AdnKronos la senatrice dell’Alleanza Verdi-Sinistra Ilaria Cucchi, prima firmataria della proposta per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Pier Paolo Pasolini, all’indomani della pubblicazione del documento sul sito del Senato.

Ilaria Cucchi chiede di indagare sulla morte di Pier Paolo Pasolini

Con il compito di “verificare il movente e gli esecutori dell’omicidio”, si legge nel testo della proposta, per fare luce su una “morte controversa” e “consegnare la verità storica a un grande intellettuale del Novecento”, la proposta per istituire la commissione Pasolini arriva poco dopo il rigetto, del 24 novembre scorso, da parte della Procura di Roma, dell’istanza di riapertura d’indagine presentata alla luce di nuovi elementi, tra cui i tre Dna individuati sulla scena del crimine e rimasti non identificati, le dichiarazioni di Maurizio Abbatino, il fascicolo custodito presso i servizi segreti. “Non mi spiego – dice la senatrice Cucchi – perché questi elementi non vengano tenuti in considerazione. L’auspicio è che si possa fare finalmente chiarezza proprio alla luce di questi nuovi elementi”.

“Dalla Commissione parlamentare possono arrivare nuove verità”

“Ovviamente la commissione parlamentare non si può sovrapporre al lavoro della magistratura ma sicuramente può dare il proprio contributo”, continua l’esponente Avs, che sull’istituzione della commissione si dice ottimista. “Ritengo che istituire questa commissione rappresenti un interesse trasversale e per questo siamo fiduciosi che la nostra proposta di legge possa essere accolta”.

Sei gli articoli della proposta d’iniziativa dei senatori Cucchi, Borghi, De Cristofaro, D’Elia, Barbara Floridia, Lombardo, Malpezzi, Magni, Patton, Sbrollini, Scalfarotto, Spagnolli, Valente, Verducci e Verini. L’articolo 1 definisce i compiti della Commissione parlamentare monocamerale d’inchiesta sulla morte di Pasolini, per la durata della XIX legislatura e con l’obiettivo di verificare il movente e gli esecutori dell’omicidio.