Il Natale dei politici tra impegni e feste in famiglia: da Mattarella a Meloni, l’agenda tra tradizione e lavoro

Il piano-ferie della politica, tra lavori parlamentari, scambi di auguri con i colleghi di gruppo, e con gli uffici, conferenze stampa comincia con un’agenda fitta di impegni per gli inquilini dei Palazzi romani. Il periodo 24 dicembre-6 gennaio non è, da tempo, una sequenza lineare, e i membri del governo e i parlamentari guardano al 2024 anche da casa, con il cuore in famiglia e la mente alle scadenze e agli obiettivi da onorare. E allora vediamo come trascorreranno questo scorcio natalizio i protagonisti della scena politica chiamati al tradizionale stop natalizio, a cominciare dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha il messaggio di fine anno come “stella polare”, e un programma abbastanza definito.

Il Natale dei politici tra agenda fitta di impegni e omaggio alla tradizione

L’inquilino del Quirinale, impegnato per il tradizionale discorso agli italiani a reti unificate, il Capo dello Stato trascorrerà le festività natalizie con figli e nipoti, senza escludere un breve soggiorno a Palermo. Per la seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa ancora da sciogliere la riserva se “rimpatriare” nella sua Sicilia o andare al nord, in montagna. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in programma ha il Natale con la famiglia, a Napoli, con l’idea di trascorrere il fine anno nella sua Verona: in mezzo, l’impegnativo iter della manovra economica che, appena licenziata dal Senato, dovrà passare al vaglio di Montecitorio, dove dovrebbe avere il via libera, senza fiducia e in diretta tv, il 29.

Da Mattarella alla Meloni ecco come passeranno le feste

Tra impegni pubblici e un’influenza che l’ha costretta a modificare agenda personale e calendario istituzionale, il “piano-ferie” della premier Giorgia Meloni prevede delle brevissime vacanze natalizie in famiglia, per poi tornare in campo già il giorno dopo Santo Stefano, anche per mettere a punto gli ultimi dettagli della conferenza stampa di fine anno riprogrammata per giovedì 28.

Il Natale dei ministri all’insegna dello “slalom tra le città”

E se il ministro degli Esteri Antonio Tajani e segretario azzurro trascorrerà il Natale con la famiglia, tra Roma e Fiuggi, l’altro vice premier e capo della Lega Matteo Salvini si destreggerà in uno slalom natalizio tra Milano, Firenze e Roma. Per il ministro leghista degli Affari regionali e delle autonomie, Roberto Calderoli, invece, il piano è di trascorrere Natale nelle Langhe con la moglie e il figli e poi a Bergamo per Capodanno.

Il Natale dei politici: c’è anche chi lo passerà a Montecitorio…

A livello parlamentare, dentro FI, il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, ci scherza su e confida che rischia di restare solo: «Il Natale lo faccio alla Camera! La mia famiglia va in vacanza, io invece resto a Montecitorio a votare la legge di bilancio, è troppo importante per noi e gli italiani». Natale all’insegna della tradizione (con il panettone in testa) pure per Licia Ronzulli, che attenderà lo scoccare della mezzanotte a Milano con la figlia Vittoria, i genitori, parenti e amici. La vicepresidente del Senato cucinerà lei per il cenone di Capodanno: nel ricco menu a base di pesce (dalle capesante gratinate ai polipetti affogati) non mancheranno le lenticchie col cotechino.

I capigruppo di maggioranza tra ossequio alla tradizione e lavoro

Sempre sul versante capigruppo di maggioranza, il numero uno di FdI alla Camera, Tommaso Foti, trascorrerà il Natale in famiglia a Piacenza. Mentre il suo omologo a palazzo Madama, Lucio Malan, resterà a Roma per un 25 con i parenti. Il presidente dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo dovrebbe restare a casa a Piacenza. A sua volta, infine, il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari tornerà ad Alessandria.

Il Natale dei politici con il cuore in famiglia e la mente proiettata sulle scadenze in agenda

Tutti con il cuore in famiglia e la mente già proiettata sulle scadenze e gli impegni sospesi per il Natale che celebreranno nel segno della tradizione, con buona pace dei sostenitori di bizzarre inversioni di tendenza e battesimi improbabili di un momento rituale imprescindibile, che ultimamente ci si è ritrovati a dover blindare da attacchi mirati al cuore della nostra essenza culturale.