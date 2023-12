Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni agli italiani: “Che siano feste di serenità e orgoglio” (video)

Giacca rossa, camicia bianca, alle spalle un maestoso albero di Natale, Giorgia Meloni ha affidato a un video messaggio i suoi auguri all’Italia e e agli italiani. «Voglio fare a ogni singolo italiano auguri di buon Natale», ha esordito il presidente del Consiglio.

«Che sia un Natale di serenità, che sia un Natale di orgoglio», ha proseguito nel video di auguri diffuso sui Social. «Il governo sta facendo la sua parte per aiutare l’Italia in questa difficile situazione nella quale ci troviamo, ma è importante l’entusiasmo di ciascuno di noi e allora spero che sia un Natale di entusiasmo, un Natale sereno, che siano feste serene», ha aggiunto la Meloni.

Auguri Italia: il videomessaggio di Natale di Giorgia Meloni

«E voglio rivolgere un pensiero particolare a quegli italiani che anche nei giorni di festa lavoreranno per garantire a ognuno di noi di avere i servizi essenziali: chi lavora nelle Forze dell’ordine, chi lavora negli ospedali, che è impegnato nelle missioni di pace all’estero. A loro soprattutto, grazie. E, auguri Italia», ha concluso Meloni.

Il 23 dicembre il video messaggio ai militari italiani all’estero

Il giorno dell’anti vigilia di Natale, Meloni aveva inviato un video-messaggio di auguri ai contingenti italiani impegnati nei teatri operativi all’estero. «Voglio ringraziarvi per il vostro lavoro. Avrei dovuto essere in Libano per portare il saluto del governo e dell’Italia, ma l’influenza ha avuto la meglio in questa difficile settimana. Ma è un viaggio solo rimandato», ha detto il capo del governo. «Il lavoro che fate voi aiuta me a fare meglio il mio lavoro; il lavoro che faccio io deve aiutare voi a fare meglio il vostro. Noi lavoriamo tutti per l’Italia». E ancora: «Se io posso difendere gli interessi italiani; e se io posso rafforzare il protagonismo italiano – ha aggiunto in calce il presidente del Consiglio congedandosi – è fondamentalmente grazie alla credibilità che voi costruite. Noi lavoriamo tutti per lo stesso unico, straordinario Paese che si chiama Italia. Il 2024 sia dunque un anno di orgoglio per la nostra nazione».