De Luca si siede ma la sedia non c’è e finisce a terra. Finale imprevisto per gli auguri in Regione (video)

Spostano la sedia di Vincenzo De Luca durante il brindisi alla Regione Campania e il governatore non se ne accorge. Fa per sedersi e rovina a terra, fortunatamente senza conseguenze serie ma con inevitabile effetto comico che gli fa dire: “Chi è che porta seccia (sfortuna)?”. Ma il responsabile è solo uno del cerimoniale che per agevolare De Luca ha spostato la poltrona. La caduta di De Luca è avvenuta davanti a decine di smartphone che hanno immortalato la scena finita in un video presto diventato virale.