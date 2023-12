Consiglio europeo, Meloni: «L’Italia va avanti a testa alta, ora ha un ruolo in Europa» (video)

Quello del 14 e 15 dicembre «sarà un Consiglio importante e allo stesso tempo non privo di criticità. Un Consiglio nel quale, prima e più che una serie di provvedimenti concreti, io mi aspetto decisioni coraggiose all’altezza del tempo difficile in cui ci è dato di governare». Giorgia Meloni è intervenuta in Aula per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. E ha chiarito punto per punto qual è la strada da percorrere. «L’Italia come sempre farà sentire la sua voce con spirito costruttivo e pragmatico, forte della credibilità e dell’autorevolezza che in quest’ultimo anno di intenso e proficuo lavoro ha saputo guadagnarsi». E ha aggiunto: «L’Italia va avanti a testa alta, ora ha un ruolo in Europa».

Meloni: gli Stati hanno fronteggiato sfide e minacce esterne

«Il prossimo Consiglio Europeo arriva al termine di un anno complesso. L’Unione europea e i singoli Stati membri hanno dovuto fronteggiare sfide e minacce esterne che ne hanno condizionato l’agenda». Sfide e minacce «con le quali dobbiamo, e ancora dovremo fare i conti. L’appuntamento a Bruxelles ha al proprio ordine del giorno una serie di questioni cardine». Si va infatti dall’aggressione russa dell’Ucraina alla crisi in Medio Oriente. Inoltre, dall’allargamento dell’Unione Europea all’attuazione della nuova politica migratoria Ue.

La riforma del Patto di Stabilità

«Ma mancherei di onestà intellettuale se non affrontassi per primo il tema che in questo momento vede maggiormente impegnata l’Italia. E che avrà ricadute molto importanti sulla credibilità e sul futuro dell’Unione. Mi riferisco ovviamente alla riforma del Patto di Stabilità e Crescita. Il governo è impegnato da mesi, in condizioni negoziali non semplici. Mai abbiamo smesso di perorare un approccio costruttivo e pragmatico». Un approccio «che consentisse finalmente di bilanciare l’elemento della solidità dei bilanci nazionali e sostenibilità dei loro debiti pubblici, con l’imprescindibile elemento della crescita e del sostegno agli investimenti».

«Italia paese virtuoso e con conti in regola»

«L’Italia non chiede una modifica delle regole per poter spendere senza freni. O per sperperare risorse senza controllo. Lo fa in quanto il contesto in cui ci troviamo ad operare è ancora un contesto eccezionale. E sono quindi necessarie regole più adeguate alla situazione che stiamo vivendo. Perché l’Italia», ha rivendicato Meloni, «è una Nazione virtuosa. Lo testimonia innanzitutto l’avanzo primario che – fatta eccezione per il periodo Covid e post Covid – ha quasi costantemente registrato un incremento dai primi anni ’90 ad oggi. E dal 2024 torneremo di nuovo in una situazione di avanzo primario». E lo testimonia «anche il nostro sistema pensionistico, tra i più equilibrati d’Europa». Questo, nonostante la misura del Superbonus «che pesa sui conti come un macigno».

«Credibilità e serietà grazie a questo governo»

Poi una precisazione, «a dispetto delle semplificazioni giornalistiche che spesso alimentano una contrapposizione tra i cosiddetti Paesi virtuosi e Paesi spreconi». La posizione negoziale dell’Italia «parte da una base di credibilità e serietà che ci viene riconosciuta, grazie all’azione del nostro governo e a quella in particolare del ministro Giorgetti. Se nonostante una trattativa difficilissima siamo ancora in partita, e se l’accordo finale è stato posticipato – auspicabilmente – a una nuova riunione dell’Ecofin che verrà convocata proprio nei giorni successivi al Consiglio europeo con il mandato di chiudere l’accordo entro l’anno», ha rimarcato Meloni, «è perché tutti a Bruxelles hanno capito che la posizione del governo non si basa sul classico “tiriamo a campare” ma su una politica di bilancio seria e rigorosa che anche oggi voglio rivendicare».

Meloni: «Risultati record per l’occupazione»

In questi mesi il governo è intervenuto «per ridurre le spese improduttive» e in tema di privatizzazioni. Che «con questo governo mai diventeranno delle svendite». La premier ha parlato di «risultati record sul fronte dell’occupazione», in particolare «quella stabile». Lo spread è «sotto controllo» e le «agenzie di rating – di solito poco accomodanti – danno fiducia all’economia italiana». Grazie all’impegno di tutto il governo, e del ministro Fitto in particolare, «abbiamo registrato risultati straordinari sulla rimodulazione e l’attuazione del Pnrr. Risultati che oggi ci vengono riconosciuti dalla Commissione europea, dal Consiglio e da tutti gli analisti economici. Ricordo ancora quando, nei mesi della campagna elettorale», ha proseguito la presidente del Consiglio, «la nostra annunciata volontà di intervenire per revisionare un Piano nato in un quadro economico e geopolitico completamente diverso da quello attuale veniva derisa, derubricata ad annuncio velleitario o addirittura bollata come una scelta irresponsabile che avrebbe portato l’Italia con un piede fuori dall’Europa, messo a rischio la nostra credibilità internazionale e con essa i nostri conti pubblici. Con tenacia e perseveranza abbiamo dimostrato che si poteva fare, anzi permettetemelo – ha rimarcato Meloni – si doveva fare ed è stato fatto».

«La propaganda russa? Kiev ha già vinto»

«Il governo sostiene con convinzione i negoziati per l’ingresso in Europa di Ucraina e Moldova, condividiamo lo status di candidato della Georgia, sosteniamo fermamente il cammino europeo della Bosnia-Erzegovina». Al Consiglio della Ue «si parlerà di Ucraina non solo per l’allargamento, ma per ribadire il comune sostegno a Kiev». Questo, «proprio mentre la propaganda russa prova a raccontare che la resistenza ucraina è stata un fallimento, ma la realtà dice altro. In 676 giorni la Russia ha invaso solo l’11% del territorio ucraino, Kiev ha già vinto».

«L’ondata di antisemitismo non ci troverà impreparati»

«Non ci faremo trovare impreparati. Difenderemo le nostre libertà, le nostre democrazie, la nostra civiltà», ha poi affermato Meloni in un passaggio dedicato al tema dell’antisemitismo. Ha sottolineato i rischi dell’«odio antieuropeo, antioccidentale, antiebraico. Abbiamo il dovere di mettere in sicurezza i cittadini sul territorio europeo, rafforzando le attività di intelligence, espulsione e rimpatrio dei radicalizzati, il controllo delle frontiere esterne, il contrasto all’immigrazione irregolare. E dobbiamo garantire la massima sicurezza alle comunità ebraiche minacciate da una ondata montante di antisemitismo».

MO, Meloni: «Conseguenze inimmaginabili se conflitto si ampliasse»

«È fondamentale in questa delicatissima fase inviare messaggi distensivi e spingere per un approccio responsabile che non alimenti le dinamiche del conflitto che avrebbe conseguenze inimmaginabili se si allargasse in una regione così strategica per l’Italia e per l’Unione Europea. In questo contesto, dobbiamo evitare che l’Autorità Palestinese si indebolisca ulteriormente. Si tratta infatti di un’entità essenziale per il dialogo post-bellico. È un imperativo rafforzare il nostro sostegno all’Autorità La migliore risposta all’inaccettabile violenza di Hamas deve essere un nuovo impulso politico verso la soluzione dei due Stati. Dobbiamo garantire un orizzonte politico solido al popolo palestinese, insieme alla sicurezza per Israele», ha aggiunto.

Migranti, «La sinistra tenta di distruggere ma gli italiani vedranno la differenza»

I flussi migratori. «L’intesa con Ankara sta permettendo di sperimentare un modello virtuoso di cooperazione operativa tra uno Stato Ue e uno extra-Ue. Che non a caso sta suscitando concreto interesse anche in altri Paesi dell’Unione. Con buona pace di chi, in patria come in Europa, sembra voler soltanto affossare ogni tentativo di una migliore e più ordinata gestione dell’immigrazione. E di un più forte contrasto alla tratta di esseri umani, continuino pure a tentare di distruggere che noi continueremo a costruire e gli italiani continueranno a vedere la differenza».