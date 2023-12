Pnrr, ok dell’Ecofin al piano italiano. Meloni: “Grande risultato nell’interesse dei cittadini”

Sul Pnrr si registra un altro successo per l’Italia. L’Ecofin, il Consiglio dell’Unione europea che riunisce tutti i ministri dell’Economia e delle Finanze degli Stati membri Ue, ha approvato la revisione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza dell’Italia e di altri 12 governi. L’ok di Bruxelles arriva a Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Polonia, Romania e Ungheria. Con il sì dell’Ecofin il via libera europeo ai Pnrr rivisti con il capitolo RepowerEu diventa definitivo.

Pnrr, Meloni: “Dopo l’ok della Commissione, un altro grande risultato”

Va fiera di questo nuovo tassello che suggella il lavoro del governo il premier Giorgia Meloni. “Dopo il parere positivo della Commissione europea, il Consiglio ha oggi approvato la revisione del Pnrr italiano. Un altro grande risultato del governo – afferma il presidente del Consiglio- che conferma la serietà e l’efficacia del lavoro svolto in questi mesi”. Il via libera alla revisione del Pnrr tracciato dall’Italia è il segnale che la via seguita in questo anno di governo è quella giusta: “Intendiamo proseguire su questa strada, nella consapevolezza che il successo del nostro Pnrr è nell’interesse della Nazione e dei cittadini”, ha concluso la presidente del Consiglio.

Ok dell’Ecofin al Pnrr, Fitto: “Passaggio decisivo, ma non punto di arrivo”

Il via libera dell’Ecofin al piano italiano – subito dopo l’ok della Commissione europea- è una “doppietta” che trova naturalmente il plauso del governo. In primis di Raffaele Fitto che tanto vi ha lavorato: “Siamo molto soddisfatti dell’approvazione da parte del Consiglio della revisione del Pnrr italiano”: sono le parole del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr. “Si conclude così in maniera positiva un lavoro intenso iniziato ad agosto- afferma- . E condotto con grande incisività ed efficacia dal governo italiano in stretta collaborazione con la Commissione europea”. Soddisfazione ma anche realismo, prosegue il ministro. “La decisione del Consiglio di oggi riconosce e sancisce la qualità di quanto fatto”.

Sì dell’Ecofin al Pnrr italiano, Fitto: “Noi già al lavoro per la quinta rata”

Ma il governo non si siede sugli allori. Quello di oggi “è certamente un passaggio decisivo ed importantissimo ma non è un punto di arrivo. Il governo, in costante collaborazione con la Commissione europea, è già a lavoro per l’attuazione del Piano rivisto: a partire dagli obiettivi previsti per la quinta rata la cui richiesta verrà presentata in tempi brevi”.

Foti: “I detrattori non possono far altro che osservare in silenzio”

“L’approvazione da parte dell’Ecofin della revisione del Pnrr italiano rappresenta l’ennesima importante conferma dell’ottimo lavoro portato avanti dal governo Meloni”, commenta Tommaso Foti. Che non può non rivolgere un pensiero a chi ha sempre creduto che l’esecutivo avrebbe fallito: “Non resta nulla da dire invece ai nostri detrattori; e a chi profetizzava addirittura il default della Nazione. Smentiti ancora una volta, non possono fare altro che osservare in silenzio i riconoscimenti e i successi. Che, giorno dopo giorno, il governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni, con il suo lavoro efficace e serio, ottiene per la rigenerazione dell’economia italiana”. Le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati zittiscono per l’ennesimna volta, detrattori e menagrami.