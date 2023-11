Pnrr, il plauso di Von der Leyen e Dombrovskis: “Congratulazioni, l’Italia ha attuato riforme importanti”

Ciliegina sulla torta: le congratulazioni dell’Europa per il traguardo dell’Italia sul via libera alla quarta rata del Pnrr entro l’anno 2023. “Congratulazioni all’Italia. La Commissione europea approva la quarta richiesta di pagamento nel piano di ripresa volto a promuovere la mobilità sostenibile; riformare gli appalti pubblici, l’amministrazione fiscale e il sistema giudiziario; incoraggiare le donne a entrare nel mercato del lavoro. Questo apre la strada alla prossima erogazione di 16,5 miliardi di euro”. Lo scrive su X il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. Hanno ragione Giambattista Fazzolari e Tommaso Foti: brutta giornata per chi tifa contro l’Italia. Giornata “difficile” per la sinistra, hanno commentato a caldo il sottosegretario per l’attuazione del programma e il capogruppo di FdI alla Camera. Il plauso della Ue è un’altra doccia fredda per menagrami e Cassandre.

Pnrr, Dombrovskis: “Complimenti all’Italia”

Valdis Dombrovskis si complimenta convintamente con il nostro governo dopo l’approvazione della la quarta rata del Pnrr. Non era scontano né banale. Un altro grande successo che arriva all’indomani dell’ok alla revisione del Piano italiano- spiega Fazzolari-; con il quale abbiamo liberato risorse per 21 miliardi da destinare alla crescita e alle imprese. Entro il 2023 l’Italia riceverà circa 102 miliardi di euro, quindi più della metà del Pnrr. L’Italia sarà anche l’unico Stato membro dell’Unione europea ad aver ricevuto il pagamento della quarta rata”. E su questo ottimo lavoro l’esecutivo si guadagna a breve giro di posta altre parole di approvazione e congratulazioni da parte della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

Pnrr, Ursula von der Leyen: “L’Italia ha attuato importanti riforme”

“L’Italia ha raggiunto un’altra tappa importante nell’attuazione del suo piano per la ripresa. Ha attuato importanti riforme della normativa in materia di appalti pubblici e del sistema giudiziario per migliorare il contesto imprenditoriale”. Le parole di Ursula von der Leyen entrano nel merito di un risultato raggiunto grazie a impegni ppresi e mantenuti. Il Paese, aggiunge von der Leyen: “ha investito negli asili nido e nell’educazione della prima infanzia; ha promosso la diffusione dell’idrogeno e la pubblica amministrazione digitale”. Pertanto dalla commissaria giungono i “complimenti all’Italia per la risolutezza nell’attuazione” delle riforme concordate con Bruxelles. “Continueremo a sostenerla perché il piano per la ripresa sia un successo”.