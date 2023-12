Botti di Capodanno: un incubo per animali domestici (e selvatici). Il vademecum dell’Enpa per proteggerli

Si prepara un altro capodanno infernale per gli animali, non solo domestici, delle città italiane. Lo denuncia l’Enpa, lanciando un appello contro l’uso di fuochi pirotecnici. ”Ringrazio le Forze dell’Ordine per il loro incessante lavoro, ma è chiaro – afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa – che purtroppo anche quest’anno sarà un capodanno da incubo per animali e ambiente”.

“Per quanto diverse città hanno emanato e stanno emanando ordinanze anti fuochi d’artificio – prosegue la presidente dell’Enpa – abbiamo visto già gli scorsi anni che senza controlli i divieti vengono totalmente ignorati e mi sembra improbabile che i vigili delle varie città vadano a mezzanotte in giro a fare multe. Sono convinta che assisteremo ancora una volta alla maleducazione di chi fa i botti, lancia petardi e quant’altro di pericoloso senza avere rispetto per la vita dei migliaia di animali selvatici che moriranno per il loro il becero divertimento. Lancio un appello accorato a chi gli animali li ha in casa: non lasciateli soli! Ci sono tutta una sera di precauzioni per proteggerli e Enpa lo ricorda ogni anno nel suo vademecum, ma fondamentale è non lasciarli soli”.

”Dietro al luccichio dei fuochi e ai giochi di colore – conclude Rocchi – c’è sangue e morte. Se i bambini sapessero che dietro questi spettacoli di Capodanno non c’è magia o fiaba bensì la morte di migliaia di uccelli e di moltissimi animali d’affezione che scappano terrorizzati, sicuramente sarebbero i primi a ribellarsi”.

Da anni ormai in questo periodo dell’anno oltre a cercare di fare sensibilizzazione e convincere più cittadini possibili che scoppiare i fuochi è una tradizione barbara e dannosa, l’Enpa cerca di dare qualche consiglio ai proprietari di animali per farsi trovare pronti con il nostro vademecum:una serie di consigli da seguire per aiutare i nostri animali a vivere al meglio questo momento così traumatico per loro. Il 45% dei cani, infatti, quando sente i fuochi di artificio mostra segni di paura,