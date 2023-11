Panico alla manifestazione di Cgil e Uil: lanciate due bombe carta tra la folla di Piazza del Popolo (video)

Ci sono stati momenti di tensione e paura alla manifestazione Cgil e Uil a Piazza del Popolo dove un ragazzo ha fatto esplodere due bombe carta in mezzo alla folla. Al termine del presidio di Cgil e Uil contro la manovra di governo, il giovane ha creato il panico. I manifestanti che stavano defluendo dalla piazza lo hanno accerchiato e lo hanno rincorso verso viale del Muro Torto, dove è stato poi spintonato dalla folla lontano dagli archi ed è stato consegnato alla polizia presente sul posto.

Il ragazzo stato bloccato poco dopo dalla polizia e portato in commissariato per l’identificazione. Secondo quanto si è appreso, verrà denunciato.

Studenti uniti a piazza del Popolo con la protesta sindacale: un minestrone rosso

Alla manifestazione sindacale si è unita la protesta degli studenti che ha accomunato in un bizzarro minestrone la crisi in Medio Oriente e la riforma scolastica del governo Meloni. Nella Capitale, la giornata è iniziata tra fumogeni rossi e verdi, bandiere palestinesi, kefiah e striscioni a sostegno della Palestina e contro il governo in piazzale Ostiense. Ma anche magliette rosse e bandiere della pace in piazza Barberini. Nel corteo che poi è confluito a piazza del Popolo sono echeggiati slogan contro Israele e insulti al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. “Pezzo di m…” è stato uno degli slogan più gridati dagli studenti delle organizzazioni di sinistra contro il ministro Valditara, mentre davanti al ministero in viale Trastevere è stato esposto un cartellone raffigurante Giorgia Meloni e Benjamin Netanyahu, mentre si stringono la mano, con il segno di mani sporche di sangue. A Torino hanno fatto anche di peggio, adottando come testimonial una ex terrorista palestinese, già responsabile di alcuni drammatici dirottamenti aerei.