Neve, temperature in calo e un’altra allerta arancione in Toscana: il maltempo torna a sferzare l’Italia

È di nuovo allarme maltempo in Toscana: nella zona nord-occidentale della regione il livello di allerta sarà arancione fino a domani. In giallo gli altri territori, così come altre tre regioni: Emilia Romagna, Sardegna e Umbria. In particolare, la situazione più critica è attesa nell’area di Massa-Carrara, di Lucca, di Prato, di Pistoia, nel Pisano e in parte del Livornese.

Nuova allerta arancione in Toscana

Diverse le misure precauzionali assunte dai Comuni interessati: a Prato l’amministrazione ha disposto la chiusura di scuole, cimiteri e giardini e il sindaco ha invitato a restare a casa. A Campi Bisenzio il Comune ha comunicato che la sospensione delle attività di volontariato a sostegno della popolazione già colpita dal maltempo e ha invitato i volontari a a lasciare il territorio comunale. In particolare, il bollettino di criticità arancione emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale per piogge e rischio idraulico e idrogeologico resterà in vigore dalle 16 di oggi fino alle 14 di domani venerdì 10 novembre. Dalla serata di oggi sono attesi temporali. Stessa durata dell’allerta anche per gli altri territori regionali a rischio giallo.

Il maltempo sul resto d’Italia: gli effetti della perturbazione atlantica

Il maltempo, però, per affetto di una nuova perturbazione atlantica, secondo quanto riportato dal sito ilMeteo.it, interesserà un po’ tutta la penisola: le piogge arriveranno prima al Nord-Ovest e poi si sposteranno sul versante tirrenico, per interessare anche il Nord-Est e poi il Sud, aumentando man mano di intensità. È attesa anche la neve, che sulle Alpi dovrebbe presentarsi fino ai mille metri e sull’Appennino settentrionale fino ai 1500. Le temperature saranno in calo ovunque, Sud compreso.