Modena, in due pestano un coetaneo di 11 anni a calci e pugni e gli fratturano la mandibola. E non finisce lì

Un’aggressione feroce, nata dal nulla e motivata solo da una violenza gratuita che, dopo il pestaggio di due bulli suoi coetanei, ha ridotto un ragazzino di 11 anni al ricovero in ospedale con la mandibola fratturata. Succede a Modena, una delle città più funestate dal fenomeno delle baby gang: un allarme che, tra gli altri, Il Resto del Carlino ha denunciato più volte, anche recentemente, riportando due casi eclatanti registrati nel giro di pochi giorni tra il 10 e il 19 settembre scorsi.

Modena, due coetanei di origine straniera pestano un compagno 11enne e gli fratturano la mandibola

Il copione violento si ripete, stavolta davanti una scuola della città dove, come riferisce l’edizione locale del Corriere della Sera, «lunedì mattina alle medie Volta di Bomporto, in provincia di Modena, l’undicenne, stando a quanto ha raccontato la madre che ha sporto denuncia per lesioni ai carabinieri, era da poco arrivato a scuola e stava passeggiando intorno all’istituto con un compagno, quando i due, due ragazzini di origine straniera di dodici e tredici anni, iscritti alla stessa scuola, lo hanno preso a calci e pugni, ripetutamente. Un’aggressione violenta e inspiegabile che al ragazzino è costata una prognosi di trenta giorni».

Il pestaggio a calci e pugni finisce con l’11enne in ospedale e 30 giorni di prognosi

Non solo. Come se non fosse abbastanza, la donna ha inoltre riferito che mentre avveniva il pestaggio «altri ragazzini ridevano e riprendevano la scena con il cellulare». Un aggiornamento sull’orrore dopo che già la settimana prima era stato filmato un episodio simile, che in quell’occasione fortunatamente si era limitato «a qualche spinta». Stavolta, invece, l’11enne non se l’è cavata con poco, ma ha subito un’aggressione violenta che ha avuto pesanti conseguenze fisiche. Lo studente – riporta infatti il sito di Modena Today – è stato colpito con pugni al volto e calci alle gambe. Poi i due bulli avrebbero infierito sferrandogli calci al torace anche mentre era a terra».

Ma i due bulli non mollano la presa neanche dopo…

E la cosa inquietante è che non era nemmeno la prima volta che il ragazzino finiva nel mirino dei due bulli. Come riporta sempre il sito locale citato, l’11enne era stato infatti già spintonato dagli stessi ragazzi nei giorni precedenti l’ultima aggressione. E anche a seguito dell’aggressione avrebbe ricevuto messaggi dai compagni di scuola i quali «sostenevano che i due lo stavano ancora cercando anche nei giorni successivi per picchiarlo ancora, avendo probabilmente intuito l’arrivo della denuncia». Ora, dopo la querela, toccherà ai Carabinieri stabilire come procedere.