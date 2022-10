Roma, violenta aggressione in classe: 14enne picchiata dal bullo e filmata dai compagni

Brutale aggressione in una scuola della provincia di Roma. A raccontare il caso è Repubblica. Una studentessa di 14 anni è stata picchiata in classe da un compagno ed è stata anche filmata. Il video mostra il ragazzo che la spinge violentemente. La 14enne finisce contro il muro. Prima c’è la sorpresa, poi la ragazza cerca di rifilare lo schiaffo, ma senza alcun successo. Lui la spinge di nuovo e poi la colpisce con una raffica di ceffoni. Nessuno interviene.

Aggressione in una scuola della provincia di Roma

L’autore dell’aggressione nel video non si vede in faccia perché è di spalle rispetto a al compagno che sta registrando. La vittima invece è di fronte. Quando la lite è finita in classe entra un’insegnante che divide i due ragazzi. La ragazza indica con la mano l’alunno e dice: «Mi ha menato». Il video, che è diventato virale, termina così.