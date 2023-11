Forza Italia, Gasparri è il nuovo capogruppo al Senato: “Lavoriamo per la coalizione. Il governo durerà 5 anni”

Staffetta alla guida dei senatori di Forza Italia tra Licia Ronzulli e Maurizio Gasparri: l’ex ministro è da ieri il nuovo capogruppo azzurro a Palazzo Madama, mentre Ronzulli è stata eletta vicepresidente dell’Aula, incarico dal quale il collega si è dimesso per assumere il nuovo ruolo.

Licia Ronzulli eletta vicepresidente del Senato

“A Licia Ronzulli, eletta vice presidente del Senato, vanno le congratulazioni mie personali e del gruppo dei senatori di Forza Italia. Avendo ricoperto questo importante incarico, conosco l’impegno e la dedizione che richiede e sono certo che Licia saprà svolgerlo al meglio. A lei vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro”, ha commentato Gasparri. Ronzulli è stata eletta con 102 voti a favore e nessun contrario. I senatori presenti erano 164, quelli che hanno votato sono stati 163 per 102 voti a favore, 6 dispersi, 50 schede bianche, 5 schede nulle. Complimenti alla senatrice sono giunti, tra gli altri, dal presidente Ignazio La Russa.

Gasparri nuovo capogruppo di FI: una solida esperienza al servizio di “mesi molto impegnativi”

“Forza Italia ha davanti a sé mesi molto impegnativi, tra Congresso ed elezioni europee. Evidentemente era necessario ridisporre i giocatori sul campo, e così ho accettato la proposta di Antonio Tajani di guidare il gruppo al Senato”, ha spiegato Gasparri in un’intervista a Libero di oggi, nella quale viene ricordata anche la sua solidissima esperienza politica: capogruppo, due volte vice Presidente del Senato, ministro, sottosegretario, dirigente di partito. “Dobbiamo affrontare questi mesi con il massimo impegno, lo dobbiamo a Berlusconi e ai nostri elettori”, ha aggiunto il senatore, che, rispondendo a una domanda di Pietro De Leo, che firma l’intervista, ha smentito in maniera categorica i retroscena che parlano di una presunta resa dei conti in Forza Italia. “Ma figuriamoci. Licia è stata subito eletta vicepresidente del Senato, è avvenuto tutto in piena concordia. Mentre faccio questa telefonata, è a un metro da me”, ha chiarito Gasparri, che ha voluto “ristabilire la verità dei fatti” anche su un altro tema.



Il capogruppo azzurro: “Lavoriamo per il bene della coalizione, il governo durerà 5 anni”

“Qualche chiave di lettura delle vicende in Forza Italia vede una suddivisione tra filo governativi ed esponenti più critici verso l’esecutivo. Non è vero niente. Sui contenuti non ci sono ‘buoni’ e ‘meno buoni’. Ricorda il caso banche? Bene, in quel caso anche con il sottoscritto, Barelli e lo stesso Tajani, Forza Italia ha parlato con molta franchezza al resto del governo. Lavoriamo ogni giorno per la coesione del governo, del centrodestra. Ma se dobbiamo dire qualcosa, la diciamo. Facciamo delle battaglie per il bene della coalizione, perché solo così la si rende più forte, nella certezza che questo governo durerà 5 anni”.