Anziana chiama i carabinieri di Veroli: “Sono sola e non ho da mangiare”. Loro le fanno la spesa

“Sono sola in casa e non ho nulla da mangiare”: è questa la richiesta d’aiuto di un’anziana del frusinate in lacrime, rivolta al centralino della caserma dei carabinieri di Veroli. La donna, 75 anni, ha confidato di avere problemi economici.

Il militare del centralino ha girato la segnalazione ai colleghi in servizio di pattuglia: hanno raggiunto l’abitazione della donna ed effettivamente l’hanno trovata da sola, agitata ed in preda allo sconforto per la mancanza di generi alimentari. I carabinieri di Veroli hanno tentato di tranquillizzarla e deciso di mettere una quota ciascuno, andando a farle la spesa nel supermercato più vicino. Dopo pochi minuti sono tornati consegnandole le buste con i generi alimentari, regalati a nome dell’Arma dei carabinieri.

Non solo i carabinieri di Veroli: il precedente di Bologna

Un caso analogo si è verificato in provincia di Bologna, nel 2020- “Ho fame, mio padre non lavora più, il frigorifero è vuoto, aiutateci vi prego!”. È stato l’appello di un’adolescente che ha telefonato al 112. Ll’operatore della centrale operativa del 112 della Compagnia Carabinieri di Vergato (Bologna), dopo aver tranquillizzato la ragazzina, ha allertato una pattuglia dei Carabinieri che si è recata velocemente a casa della famiglia, di origine straniera, per verificare l’attendibilità della notizia che si è rivelata veritiera. L’adolescente, infatti, quando si è accorta che la situazione era grave, ha chiamato i Carabinieri perché, a causa dell’emergenza sanitaria, il padre, unica fonte di reddito, aveva perso il lavoro.

I carabinieri sono andati a fare la spesa. Sono quindi tornati a casa della ragazzina con una scorta di generi alimentari. Latte, pasta, uova, farina, carne, biscotti, frutta, verdura e altri scatolati di vario genere. La famiglia ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri per il gesto di solidarietà.