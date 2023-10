Ufo: esperti di tutto il mondo a confronto a San Marino, tra cold case italiani e nuove rivelazioni

Esperti e appassionati di Ufo di tutto il mondo si ritroveranno a San Marino per la trentaduesima edizione del “Simposio mondiale sugli oggetti volanti non identificati e fenomeni connessi”, che si svolgerà sabato 4 e domenica 5 novembre. Il Simposio, considerato uno degli appuntamenti più importanti dell’ufologia mondiale, è organizzato dal Centro ufologico nazionale italiano con il coordinamento di Roberto Pinotti, giornalista aerospaziale, presidente Cun e presidente dell’International coalition for extraterrestrial research (Icer).

Esperti di Ufo di tutto il mondo a Simposio per andare “Oltre il disclosure”

Il titolo dell’edizione 2023 della kermesse sugli Ufo è “Oltre il disclosure” e vedrà la presenza di relatori da Usa, Regno Unito, Cina, Portogallo, Spagna, Germania, Svizzera e Italia. Il tema dei lavori prende le mosse dalle recenti dichiarazioni di David Grush, ex funzionario dell’Intelligence Usa, hanno spalancato nuovi scenari di indagine e riaperto cold case italiani risalenti al periodo fascista. Grush, già ufficiale dell’aeronautica degli Stati Uniti, nell’estate 2023 ha fornito testimonianza sotto giuramento nell’audizione al Congresso americano insieme ai due ex piloti della Marina Usa Ryan Graves e David Fravor. Roberto Pinotti e Alfredo Lissoni, autori nel 2001 del best seller Gli “X-Files” del nazifascismo (nel 2021 ristampato da Mondadori con il titolo Luci nel cielo), insieme al ricercatore Umberto Telarico aggiorneranno dunque “Dagli Ufo ai Vnc (veicoli non convenzionali, ndr) prebellici: nuove conferme odierne”.

Dai Veicoli non convenzionali alla paleoastronautica: i temi del convegno

Sul tema dei veicoli non convenzionali anche l’apporto di Alfredo Benni, consigliere nazionale Cun: “Dai Vnc alle Wunderwaffen. Il professor Emilio Spedicato, matematico italiano il cui contributo fondamentale agli studi sull’algebra lineare numerica è espresso in oltre 600 pubblicazioni ufficiali ampliate anche, tra le altre, alla musica e le discipline classiche, approfondirà il tema delle superne presenze allogene fra cosmo e un passato terrestre dimenticato; i ricercatori Egidio Tullio e Angela Pasturini – si legge in una nota – sulla scia degli anacronismi storico archeologici, forniranno apporti “Dall’Archeologia alla Paleoastronautica”; il segretario generale del Cun, Massimo Angelucci, presenterà gli aggiornamenti più recenti sui “Dati del Rsg e zone-finestra in Italia oggi: la Valmalenco”; mentre il ricercatore e responsabile del comparto social del Centro ufologico nazionale, Giorgio Di Salvo, presenterà la sua indagine Monte Musinè: dagli Ufo alle fratellanze esoteriche”.

Per il Cun programmati inoltre gli apporti di Vladimiro Bibolotti e Paolo Guizzardi, responsabili italiani Icer, circa i Vnc prebellici e l’Ufo crash del 1933 confermati in Usa anche dopo le dichiarazioni di Luis Elizondo; e sul Progetto Titano e l’iniziativa verso l’Onu di Cun e Icer a San Marino, il progetto per le Nazioni Unite votato e accettato dal Consiglio grande e generale della Repubblica di San Marino il 19 gennaio 2023. In programma anche il contributo di Don Carlo Giustozzi su Ufo, alieni e segni nei cieli: dal Cristianesimo alla dimensione del sacro.