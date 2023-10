Trump: “Netanyahu impreparato all’attacco. Con me alla Casa Bianca non sarebbe successo”

L’ex presidente Usa Donald Trump ha avuto parole molto critiche nei confronti del premier israeliano Netanyahu e della Casa bianca in merito agli attacchi di Hamas di sabato scorso.

Nel corso di un raduno elettorale a West Palm Beach l’ex presidente degli Stati Uniti ha definito il premier israeliano Netanyahu “impreparato” e più in generale le forze di difesa del governo di Tel Aviv. «Non era preparato. Non era preparato lui e non era preparata Israele», ha detto l’ex presidente, aggiungendo che Netanyahu «è stato danneggiato molto gravemente» sul piano politico e dell’immagine dopo gli attacchi di Hamas. Trump ha poi definito “molto furba” Hamas mentre ha bollato come un «idiota» il ministro della Difesa Yoav Gallant. «Due sere fa, ho letto tutti gli addetti alla sicurezza di Biden che hanno detto: «Cavoli, speriamo che Hezbollah non attacchi da Nord, perché quello è il punto piu’ vulnerabile», ha riferito l’ex presidente Usa.

Trump: “Netanyahu mi aveva deluso anche quando ero presidente”

«Mi sono detto: “Aspetta un attimo, Hezbollah e’ molto intelligente. Sono tutti molto intelligenti. – Alla stampa non piace quando dico questo'”. L’ex presidente anche ricordato l’uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani da parte della sua amministrazione nel gennaio 2020, sostenendo di essere rimasto deluso dal primo ministro israeliano anche in quell’occasione: «Non dimenticherò mai che Bibi Netanyahu ci deluse. Fu una cosa terribile», ha affermato Trump, sostenendo che il premier israeliano decise all’ultimo di non contribuire all’operazione che era stata preparata congiuntamente da Stati Uniti e Israele. «Si sente parlare tanto di intelligence, di cosa è andato storto la scorsa settimana, e bisogna porci rimedio, perche’ si tratta di affrontare, potenzialmente, una potenza molto forte, l’Iran», ha affermato l’ex presidente.

Trump ha continuato sostenendo che se fosse stato presidente gli Stati Uniti avrebbero individuato e impedito l’attacco terroristico in Israele. «E sotto Trump, non avrebbero dovuto essere impreparati», ha concluso.