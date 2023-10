Sinistra sbugiardata sui 2mila euro a immigrato per la Sanità: aggiornata una norma di Prodi e Bindi

Ennesima figuraccia della sinistra sul contributo di 2mila euro chiesto agli immigrati extra Ue per accedere al servizio della sanità italiana. La misura contenuta nella manovra ha mandato su tutte le furie Pd e che con Majorino (Pd) attacca: «Odiosa discriminazione». Per il responsabile Politiche migratorie del partito della Schlein «la cosa lascia sbalorditi poiché è in contraddizione palese con la necessità di rendere effettivo il diritto alla salute senza produrre nuovi ostacoli, con i principi stabiliti dalla Costituzione, con il Diritto dell’Unione europea, e pure perché è chiaramente incompatibile con i contenuti dell’articolo 34 del Testo Unico Immigrazione che non casualmente non prevede odiose discriminazioni».

I 2mila euro chiesti agli extra Ue sulla Sanità? I genitori sono Prodi e Rosy Bindi

La replica del governo zittisce la sinistra, perché il papà di questa norma è il nume tutelare del Pd, Romano Prodi con il suo governo di centrosinistra e la madre l’allora ministro della Sanità, Rosy Bindi. La disciplina di un contributo volontario per accedere alle prestazioni del Ssn italiano non essendovi iscritti, in quanto cittadini extra-Ue, è infatti «già contenuta nel dlgs 25 luglio 1998 numero 286: la disposizione viene aggiornata prevedendo che i residenti stranieri cittadini di Paesi non aderenti all’Ue, qualora non abbiano diritto di iscrizione” al Ssn “possano iscriversi su base volontaria negli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni del Ssn versando un contributo di euro 2000 annui». È quanto ricorda il ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante un’audizione in commissione Sanità-Lavoro del Senato.

Il ministro Schillaci cita la norma di riferimento: un decreto del 1998

Lo stesso aggiornamento, sottolinea Schillaci, modifica il dlgs del 1998 per prevedere «una disciplina di favore per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o per quelli collocati alla pari: gli studenti stranieri possono iscriversi al Ssn versando un contributo pari a 700 euro annui, mentre gli stranieri collocati alla pari possono iscriversi versando un contributo di 1200 euro annui”. “Infine – conclude – si prevede che con decreto del ministero della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, da adottarsi annualmente, possano essere adeguati anche tenendo conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo gli importi minimi del contributo ordinario e quelli ridotti per l’iscrizione dei cittadini stranieri al Ssn».