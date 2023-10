Il salto da leggenda di Simone Biles che spazza via i “demoni” che la bloccarono ai Giochi di Tokyo (video)

L’americana Simone Biles è diventata la prima donna a eseguire un salto da leggenda, eseguendo al volteggio lo Yurchenko doppio carpiato, un esercizio finora eseguito solo dagli uomini e lo ha fatto ai Campionati mondiali di ginnastica di Anversa. L’esercizio prende oramai il nome di Biles essendo stata la prima donna a farlo. La campionessa torna da regina dopo il ritiro dalle gare dei Giochi di Tokyo per un blocco psicologico. La 26enne ginnasta è arrivata al primo posto nelle qualificazioni ad Anversa mentre gareggiava a livello internazionale per la prima volta dopo una pausa di due anni. Il salto ha ottenuto l’incredibile punteggio di 15.266, per un totale di 58.865 punti alla fine dei quattro attrezzi.

Simone Biles: “Sapevo che ce l’avrei fatta”

“A tutti quelli che guardavano solo per vedere se ce l’avrei fatta: Ce l’o fatta”. Questa la rivincita di Simone Biles, postata in una delle sue stories su Instagram, all’indomani dell’esercizio da leggenda ai Mondiali di Anversa. “Ce l’ha fatta! Questo è tutto quello che posso dire”, ha invece esultato il suo allenatore, il francese Laurent Landi. “Le persone, spero, si rendano conto che questa potrebbe essere l’unica volta nella loro vita che vedono un salto come questo eseguito da una ginnasta donna”, ha aggiunto. Con 25 medaglie mondiali e sette medaglie olimpiche, Biles è l’atleta americana più anziana a competere ai mondiali. Ora ha cinque esercizi che portano il suo nome: due al corpo libero, due al volteggio e una alla trave.