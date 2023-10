Hamas diffonde il primo video di un ostaggio: “Sono Maya, portatemi a casa il più presto possibile”

I terroristi di Hamas hanno diffuso il primo video di una ragazza israeliana in ostaggio a Gaza. Lo riferiscono i media. Nel video la donna dice di chiamarsi Maya Sham della città di Shohaam rapita mentre tornava da una festa a Sderot, vicino la Striscia .

“Mi chiamo Maya Sham, ho 21 anni e sono di Shoham. In questo momento sono a Gaza”, dice la ragazza israeliana (con cittadinanza anche francese) nel video diffuso da Hamas e pubblicato da Haaretz. “Sabato mattina presto stavo tornando da una festa nell’area di Sderot. Sono stata gravemente ferita alla mano. Mi hanno portato a Gaza e mi hanno portato all’ospedale per tre ore. Si sono presi cura di me, fornendomi farmaci. Vi chiedo solo di riportarmi a casa il più presto possibile dalla mia famiglia, dai miei genitori, dai miei fratelli. Per favore, fatemi uscire di qui il più presto possibile”, dice la giovane nel video.

La Difesa israeliana e lo Shin Bet (agenzia di intelligence di Israele) in una dichiarazione congiunta hanno annunciato che durante le operazioni nella Striscia di Gaza è stato ucciso Asma al-Mazini, capo del Consiglio della Shura di Hamas. Secondo quanto riportano le forze di sicurezza di Israele, al-Mazini era il ‘ministro’ responsabile dei prigionieri di Hamas nelle carceri israeliane e dirigeva attacchi terroristici contro Israele.

Mazini sia stato responsabile per i negoziati che portarono allo scambio di prigionieri con il rilascio da parte di Hamas del soldato Gilad Shalit, rapito nel giugno del 2006 e tenuto in ostaggio a Gaza fino all’ottobre 2011, e la liberazione di 1.027 prigionieri palestinesi.