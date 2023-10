Gerry Scotti sbertuccia Fazio (10,8 di share) in onda su 8 canali: io ho fatto l’11,5 su una rete sola

Gerry Scotti è intervenuto con una velenosa considerazione sul presunto trionfo di ascolti di Fabio Fazio nella prima puntata di “Che Che tempo Che Fa”. Solo gli addetti ai lavori hanno infatti evidenziato il “trucco” escogitato dalla Warner: la messa in onda di Fazio su ben otto canali simultaneamente. Per dirla con un arguto commento divenuto virale sui Social: «Aveva più canali unificati Fazio che Mattarella quando fa il discorso di fine anno».

Gerry Scotti esulta e ironizza su Fazio

Fazio al debutto a reti unificate su otto canali (per la cronaca Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, MotorTrend, HGTV, Warner TV) ha quindi avuto degli ascolti lusinghieri (oltre il 10% di share). Quasi inevitabili. E proprio su questo escamotage ha detto la sua Gerry Scotti, che domenica sera era in concorrenza con Fazio con il suo speciale “Caduta Libera – I Migliori”. Il conduttore Mediaset ha commentato un post Instagram dal content supervisor del gruppo Endemol Shine Italy, Edmundo Conti. “Un risultato sorprendente per il nostro Caduta Libera I Migliori”, ha esultato il dirigente, “il secondo programma più visto della serata nella serata più competitiva della settimana! Evviva!”. E appunto sotto questo post è intervenuto Gerry Scotti, con un commento velenoso nei confronti dell’avversario Fazio. “Pensa, su una sola rete!!!”, ha scritto il popolare conduttore Mediaset con una certa dose di malizia. Un commento che ha scatenato gli emoticon di risate a crepapelle da parte dello stesso Conti.

Sigfrido Ranucci penalizzato dalla concorrenza di “Che tempo che fa”

C’è invece che deve masticare amaro per il ritorno nei palinsesti di “Che tempo che fa” ed è Sigfrido Ranucci. Tra le trasmissioni che hanno risentito del ritorno di Fazio c’è stata infatti soprattutto Report. L’inamovibile trasmissione di Rai 3 ha raccolto appena il 7,6% di share contro l’11,4 della puntata precedente. Un’emorragia di ben quattro punti di share, segno evidente che lo spettatore tipo di Fazio e Littizzetto è lo stesso che vede le inchieste della trasmissione di Rai tre. Una guerra fratricida tra due dei conduttori più coccolati dalla sinistra.