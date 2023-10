Fondazione Tatarella: al via a Bari il sesto corso di formazione politica. Tra i docenti Bocchino e Quagliariello

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna la Scuola di formazione politica promossa dalla Fondazione Tatarella, da venerdì 27 ottobre a venerdì 24 novembre 2023 dalle 16 alle 18, (Bari, via Piccinni 97) ad eccezione della lezione di chiusura che si svolgerà il mercoledì 29 novembre alle ore 18.00.

Il Corso di Formazione Politica, giunto alla sesta edizione, per un massimo di 50 iscritti pugliesi, ha come finalità quella di continuare a diffondere tra le giovani generazioni una visione della politica intesa come impegno civile al servizio della comunità, secondo quelli che sono i valori e i principi di una destra moderna, europea e di governo immaginati da Pinuccio e Salvatore Tatarella.

Cinque incontri presso la biblioteca della Fondazione Tatarella

Il Calendario del Corso di Formazione politica prevede 5 incontri presso la Biblioteca della Fondazione Tatarella. Giornalismo, attualità, diritto costituzionale, istituzioni e politica, sono i temi che affronteranno giornalisti e docenti universitari di rilievo. Molto qualificati anche i docenti di questa sesta edizione.

Nella giornata inaugurale del Corso, il giorno venerdì 27 ottobre è prevista la lezione di Lino Patruno, già direttore della Gazzetta del Mezzogiorno sul tema “La comunicazione politica nell’epoca dei social”.

La seconda lezione, venerdì 10 novembre, vedrà la lezione del Prof. Gaetano Quagliariello sul tema “La rappresentanza politica. Esiste ancora? Come è cambiata nella politica contemporanea”.

Venerdì 17 novembre la tradizionale lezione di diritto costituzionale con Ignazio Lagrotta, Professore di Diritto Costituzionale, che interverrà sul tema “La crisi dei partiti e la democrazia in Italia”, mentre venerdì 24 novembre il direttore de il Secolo d’Italia, Italo Bocchino, terrà la lezione sul tema “Le due verità: come maggioranza e opposizione comunicano lo stato di salute dell’Italia”.

La lezione conclusiva, con la consegna degli attestati, si terrà il mercoledì 29 novembre alle ore 18.00 alla presenza del Presidente della Fondazione Tatarella, Francesco Giubilei, che parlerà sul tema “Gli intellettuali di destra e l’organizzazione della cultura”.

Gli Attestati di partecipazione saranno consegnati a coloro i quali avranno partecipato ad almeno tre lezioni del Corso. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 ottobre 2023 all’indirizzo mail fondazionegiuseppetatarella@gmail.com.

Il Costo del Corso è di 60 euro da versare prima dell’inizio delle lezioni sul conto corrente intestato alla Fondazione Tatarella IBAN IT51 W030 6909 6061 0000 0106252 specificando nella causale che trattasi di erogazione liberale. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’indirizzo mail o telefonare al seguente numero 3667184004. Segreteria organizzativa.

Il calendario degli appuntamenti

Venerdì 17 novembre ore 16.00 Diritto costituzionale

“La crisi dei partiti e la democrazia in Italia”

Prof. Ignazio Lagrotta Professore di Diritto Costituzionale

Venerdì 24 Novembre ore 16.00 Attualità politica

“Le due verità: come maggioranza e opposizione comunicano lo stato di salute dell’Italia”.

Italo Bocchino direttore del Secolo d’Italia

Mercoledì 29 novembre or 18.00 Lezione conclusiva e consegna attestati

“Gli intellettuali di destra e l’organizzazione della cultura”

Prof. Francesco Giubilei Presidente Fondazione Tatarella