Destra a lutto: addio a Marco Martinelli, spirito “antico” che risolveva problemi con discrezione

Con la scomparsa prematura di Marco Martinelli, morto oggi a Roma a 61 anni dopo una lunga malattia, se ne va un politico che della passione e della militanza a destra aveva fatto la sua ragione di vita. Deputato per tre legislature (dal 2008 al 2018), prima con An e quindi col Popolo della libertà, attualmente era membro del Cda della Fondazione Alleanza nazionale nonché fondatore e vicepresidente dell’Associazione Altero Matteoli.

Figlio di Vittorio Martinelli, esponente di primo piano della destra capitolina, Martinelli era cresciuto a pane e politica. Arrivato negli uffici di via della Scrofa nel 1987, con il Msi, per alcuni decenni, assieme a Donato Lamorte e Rita Marino, era stato uno dei dirigenti chiave del partito.

Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo sa che in tutti i suoi incarichi, conservava uno stile riservato, pragmatico, ai limiti della timidezza. “Chiedi a Martinelli” rimbombava nelle stanze di via della Scrofa quando si doveva risolvere un problema complicato o trovare una soluzione alle questioni più spinose.

La grande stampa (distratta dai pochi volti noti che vanno in tv) non sa che Martinelli ha già i galloni del generale (prima numero due dell’organizzazione, responsabile del tesseramento e coordinatore regionale del Lazio di An) quando il 18 luglio 2005 Gianfranco Fini, dopo aver azzerato i vertici del partito, lo nomina coordinatore nazionale. È un momento in cui il 42enne dirigente sa tenere la barra dritta e i nervi saldi in una fase di grandi fibrillazioni per la destra italiana.

I cronisti da rotocalco, superficialmente, lo etichettano come il “compagno di immersioni di Fini”, per la sua passione per il mare e per le immersioni subacquee. I colleghi di militanza sanno invece che possono contare su Martinelli in ogni occasione: leale, capace e franco come pochi. In una stagione della politica urlata, Martinelli rifugge dai taccuini e dalle dichiarazioni alla stampa. Refrattario anche ai social, nonostante la giovane età incarna uno spirito “antico”. Forse anche per questa attitudine, trova una sintonia umana e politica speciale in Altero Matteoli. Con il politico toscano instatura un rapporto quasi fraterno. E non a caso, alla morte di Matteoli, Martinelli si impegna a fondare l’Associazione che porta il suo nome.

Tra i primi a manifestare il cordoglio per la morte di Martinelli, sono proprio i figli di Altero Matteoli, Federico e Federica. «Marco era diventato, con gli anni, un amico sincero. Con lui abbiamo condiviso momenti difficili e gioie bellissime. Non lo dimenticheremo mai», fanno sapere i figli di Matteoli. Il Secolo si stringe ai familiari di Marco Martinelli, alla moglie Giorgia, ai figli Federico e Vittorio e ai fratelli Laura e Giuseppe.