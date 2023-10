Flash – E’ morto Marco Martinelli, storico esponente della destra e di Alleanza nazionale

Si è spento oggi a Roma, a 61 anni, Marco Martinelli, romano, storico esponente della destra italiana, fedelissimo di Altero Matteoli, era stato eletto negli anni in Toscana prima tra le file di Alleanza Nazionale e poi tra quelle del Popolo della Libertà, per poi passare in Forza Italia. Martinelli era entrato per la prima volta in Parlamento nel 2006, eletto alla Camera dei Deputati con Alleanza Nazionale per poi diventare responsabile dell’organizzazione. (seguirà articolo completo)