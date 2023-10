Ancora incubo attentati in Francia: nuovi allarmi bomba. Stavolta negli aeroporti di Lille, Tolosa e Lione

La tensione è alle stelle e la sicurezza in Francia è ancora una volta messa alla prova. Dopo la paura dei giorni scorsi e le evacuazioni del Louvre e della Reggia di Versailles. Dopo l’uccisione del professore francese del liceo di Arras per mano di un ex studente radicalizzato – e la minaccia di un attacco dinamitardo arrivata il giorno dopo l’omicidio – oggi oltralpe torna l’incubo allarme bomba. Le forze di sicurezza hanno provveduto a sgomberare immediatamente gli aeroporti di Lille, Tolosa e Bron, vicino a Lione, in seguito a nuove minacce.

Nuovi allarmi bomba in Francia

A riferirlo tempestivamente è sempre Bfmtv, che cita la Direzione generale dell’aviazione civile, secondo cui nessun aereo decolla o può decollare al momento. Mentre i passeggeri dei voli in arrivo devono restare a bordo o aspettare sulla pista. L’allarme sarebbe scattato nelle prime ore di oggi (mercoledì 18 ottobre ndr), e avrebbe interessato gli scali aeroportuali di Lille, Nizza, Bron (Lione), Nantes, Tolosa e Beauvais, vicino a Parigi. E ancora una volta, scattano i protocolli e le procedure di sicurezza, con le autorità che, a ridosso della minaccia ricevuta, hanno disposto l’immediata evacuazione.

Evacuati gli aeroporti di Lille, Tolosa e Bron, vicino Lione

Un allarme sicurezza, con misure rafforzate in tutta Europa per il rischio di attentati, che il conflitto israelo-palestinese in corso ha riacceso repentinamente, e che l’attentato di Bruxelles – in cui hanno perso la vita due tifosi svedesi, uccisi da un uomo di origini tunisine a colpi di kalashnikov e al grido di “Allah Akbar” – oggi vede in special modo la Francia in prima linea. Nonostante nel Paese misure di sicurezza e controlli siano stati intensificati in modo capillare. E malgrado negli ultimi vertici sulla sicurezza che Macron ha presieduto nei giorni scorsi, il presidente francese abbia annunciato stringenti indicazioni operative e applicazioni sul campo.

L’allerta terrorismo dopo la stretta sui controlli e le misure di sicurezza

Chiedendo innanzitutto ai prefetti, per esempio, di passare al setaccio i dossier dei soggetti radicalizzati che potrebbero essere oggetto di espulsione immediata. Come noto, infatti, il presidente della repubblica francese ha dichiarato di volere uno Stato «spietato nei confronti di tutti coloro che portano l’odio e le ideologie terroristiche». E a quattro giorni dall’assassinio di un professore in un liceo di Arras, la Francia si ritrova ad affrontare nuovi allarmi terroristici che minacciano il suo territorio, in diversi dipartimenti del Paese.