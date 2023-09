Ustica, quello che Amato e compagni non dicono. Ma allora chi sono i veri depistatori?

Ustica i veri depistatori? La domanda sorge spontanea dopo l’intervista rilasciata (e poi ritrattata) a Giuliano Amato più in versione Capitan Fracassa che in quella consueta da “dottor Sottile” dei ruggenti anni craxiani. L’insistenza sulla tesi del missile finito per un tragico errore sulla fusoliera del Dc-9 dell’Itavia che sorvolava il tratto di mare tra Ponza e Ustica mentre nei cieli del Mediterraneo infuriava una battaglia aerea tra Mirage francesi e Mig libici è, infatti, tanto suggestiva quanto sospetta. Innanzitutto perché non tiene in alcun conto la Aeronautica accusati di alto tradimento per aver sostenuto che quella sera il velivolo più vicino distasse dal Dc-9 non meno di 50 miglia. E se fossero proprio gli inossidabili cercatori di verità sulla tragedia dii veri depistatori? La domanda sorge spontanea dopo l’intervista rilasciata (e poi ritrattata) a Repubblica da unpiù in versioneche in quella consueta da “” dei ruggenti anni. L’insistenza sulla tesi delfinito per un tragico errore sulla fusoliera deldell’che sorvolava il tratto di mare tramentre nei cieli delinfuriava una battaglia aerea trafrancesi elibici è, infatti, tanto suggestiva quanto sospetta. Innanzitutto perché non tiene in alcun conto la sentenza irrevocabile che ha assolto con formula piena quattro generali dell’accusati diper aver sostenuto che quella sera il velivolo più vicino distasse dal Dc-9 non meno di 50 miglia.

Ustica e Bologna: ora il nesso lo vede anche la sinistra

irrevocabili come in questo caso, bisogna mettersi d’accordo: o si rispettano sempre o è lecito dubitarne. Ma se è così, il principio deve valere anche per la strage di Bologna e non solo per la tragedia di Ustica. Nessuno stupore: il riferimento alla bomba scoppiata nella stazione di quella città il 2 agosto del 1980, appena 37 giorni dopo l’inabissamento del Dc-9, è puramente voluto perché tra le due mattanze c’è più di una connessione. Lo riconoscono persino due esponenti di sinistra come l’ex-ministro socialista Rino Formica e l’ex-presidente comunista della commissione Stragi Giovanni Pellgrino. Il primo dalle colonne di destra avvalorare la tesi della bomba a bordo dell’aereo Itavia perché questo potrebbe illuminare di nuova luce le responsabilità sulla strage di Bologna. Sul valore delle sentenze, specie secome in questo caso, bisogna mettersi d’accordo: o si rispettano sempre o è lecito dubitarne. Ma se è così, il principio deve valere anche per la sentenza relativa alla e non solo per ladi Ustica. Nessuno stupore: il riferimento allascoppiata nella stazione di quella città il 2 agosto del 1980, appena 37 giorni dopo l’del Dc-9, è puramente voluto perché tra le duec’è più di una connessione. Lo riconoscono persino due esponenti dicome l’ex-ministro socialistae l’ex-presidente comunista della commissione Stragi. Il primo dalle colonne di Domani , il secondo da quelle di Repubblica affermano che è interesse politico dellaavvalorare la tesi della bomba a bordo dell’aereo Itavia perché questo potrebbe illuminare di nuova luce lesulla strage di Bologna.

La tesi del missile per salvare la «matrice fascista» della strage

morti (81 sull’aereo e 80 a Bologna), 200 feriti e i loro familiari, che ancora invocano non una verità, ma la verità. Per il rispetto dovuto al loro dolore bisogna mettere da parte le suggestioni, le convenienze politiche, le tesi a effetto e partire dai fatti. Il primo, già visto, riguarda la sentenza che ha assolto i quattro generali dall’accusa di fellonia. Il secondo è la conclusione cui perviene, dopo aver analizzato la carcassa del Dc-9, il collegio peritale internazionale costituito da esperti di chiara fama (esclusi francesi e americani) e presieduto dal professor Aurelio Misiti. Argomentazione logica, ma facilmente ribaltabile: la sinistra ha interesse a sostenere la tesi del missile per lasciare intonsa la «matrice fascista» della bomba alla stazione. Pari e patta. Solo che qui non giochiamo a rimpiattino perché di mezzo ci sono 161(81 sull’aereo e 80 a Bologna), 200e i loro, che ancora invocano non una verità, ma la verità. Per il rispetto dovuto al loro dolore bisogna mettere da parte le, le convenienze politiche, le tesi a effetto e partire dai fatti. Il primo, già visto, riguarda la sentenza che ha assolto i quattro generali dall’accusa di. Il secondo è la conclusione cui perviene, dopo aver analizzato ladel Dc-9, il collegio peritale internazionale costituito da esperti di chiara fama (esclusi francesi e americani) e presieduto dal professor

Il finto mistero del Mig libico caduto sulla Sila

squarcio sul velivolo è infatti compatibile con un’esplosione interna (forse nella toilette) e non con quello di un corpo entrato dall’esterno. I missilisti obiettano che tale spiegazione non convince poiché la tavoletta del water è rimasta intatta. Obiezione giusta, ma è possibile che al momento dello scoppio ci fosse seduto qualcuno. In ogni caso, in simulazioni successive, due volte su cinque, il risultato è stato identico. Terzo fatto: il Mig libico fantomatica battaglia nei cieli smentita dalla sentenza. A loro dire, infatti, il Mig sarebbe caduto quella sera stessa, cioè il 27 giugno, e solo un depistaggio dei vertici militari avrebbe postdatato lo schianto al 18 del mese successivo. A detta di tale commissione, mai smentita, losul velivolo è infatti compatibile con un’esplosione interna (forse nella toilette) e non con quello di un corpo entrato dall’esterno. Iobiettano che tale spiegazione non convince poiché la tavoletta del water è rimasta intatta. Obiezione giusta, ma è possibile che al momento delloci fosse seduto qualcuno. In ogni caso, insuccessive, due volte su cinque, il risultato è stato identico. Terzo fatto: il precipitato sulla Sila il 18 luglio del 1980, tre settimane dopo Ustica. Per i missilisti è l’indizio dellanei cieli smentita dalla sentenza. A loro dire, infatti, il Mig sarebbe caduto quella sera stessa, cioè il 27 giugno, e solo un depistaggio dei vertici militari avrebbe postdatato loal 18 del mese successivo.

Le amnesie del dottor Sottile sulla tragedia di Ustica

«Lessi – ha dichiarato in proposito Amato nell’intervistata a Repubblica – la perizia medica sul corpo dell ’ aviere libico ritrovato sui monti della Sila il 18 luglio del 1980, tre settimane dopo la tragedia del Dc-9: parlava espressamente di avanzato stato di putrefazione. Non poteva essere morto il giorno prima». Infatti – ma questo Amato non lo ricorda o, se lo ricorda, non lo dice – era morto cinque giorni prima. L ’ autopsia venne eseguita il 23 luglio dopo che il cadavere era stato tenuto in un cimitero a temperature estive e senza refrigerazione. Chi infatti certifica che l ’ aviere era morto il giorno dello schianto del suo Mig è il medico legale accorso subito dopo l ’ incidente.

Autopsia a rate sull’aviere libico

È vero, invece, che anni dopo i due medici che avevano effettuato l ’ autopsia, Anselmo Zurlo ed Erasmo Rondanelli, dissero di aver consegnato il giorno dopo alla Procura di Crotone un supplemento di perizia di una paginetta e mezza in cui, alla luce dell’ « avanzatissimo (e non più «avanzato», ndr) stato di decomposizione» retrodatavano la morte del pilota a 15-20 giorni prima del giorno dell ’ incidente. Un vero gioco di prestigio che rendeva perfettamente compatibile la presenza del Mig con la tesi della battaglia nel cielo di Ustica con annesso missile francese. Peccato che quel supplemento non l’avesse mai stato nessuno. Gli stessi autori non ne possedevano copia n é ricordavano a quale persona o ufficio l ’ avessero consegnata.

Relazioni pericolose