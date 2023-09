Sentenze su Ustica e strage di Bologna: ad Amato concesso quel che è stato negato a De Angelis

Quando, qualche settimana fa, Marcello De Angelis (nella foto) avanzò dubbi sulla «matrice fascista» della strage alla stazione di Bologna, il coro di condanna fu così forte e perentorio da indurlo alle dimissioni dal ruolo di portavoce del presidente della regione Lazio. I suoi detrattori giudicarono intollerabile il suo negazionismo su un verdetto sancito in tre gradi di giudizio. Certamente più fortunato di lui si è rivelato Giuliano Amato, tornato dopo 43 anni sulla strage di Ustica per riaccreditare la tesi del missile francese destinato a colpire un Mig libico ma impattato accidentalmente sulla fusoliera del Dc-9 Itavia, del tutto ignaro di trovarsi nel mezzo di una battaglia aerea nei cieli di Ustica.

Come De Angelis anche l’ex-premier ha negato il contenuto di una sentenza

E poco è importato al mainstream se per accreditare tale tesi, per altro non nuova, Amato si sia macchiato a sua volta di negazionismo, avendo cancellato la irrevocabile sentenza di assoluzione per i quattro generali dell’Aeronautica accusati di alto tradimento per aver sostenuto che mentre il Dc-9 sorvolava quel tratto di mare nessuna battaglia era in corso. Tranne che in Italia, in nessun’altra parte del mondo sarebbe finita con il negazionista Amato in trionfo e il negazionista De Angelis all’inferno. Ma è quel che è accaduto. Perché? Rispondere non è facile. Di certo c’è che la tesi della bomba a bordo, la più probabile a detta del collegio peritale internazionale presieduto da Aurelio Misiti, che ha anche esaminato la carcassa dell’aereo esploso, risucchierebbe nella tragedia di Ustica anche quella consumatasi 37 giorni dopo alla stazione di Bologna.

Il “rapporto Giovannone” potrebbe legare le due stragi

A stabilire un nesso tra le due stragi (per complessivi 161 morti) è il cosiddetto “rapporto Giovannone“, dal nome del capocentro del Sismi a Beirut, che in un cablogramma inviato alla sede centrale di Roma, allertava le nostre autorità circa la possibilità di attentati palestinesi in Italia, fino a quel momento esclusi dalla vigenza del cosiddetto “lodo Moro“. A questo punto occorre un passo indietro e andare alla notte del 7 novembre 1979, quando sul troncone autostradale che collega Ortona alla Pescara-Bari i carabinieri sequestrano due lanciamissili Sam-7 Strela di fabbricazione sovietica. Di guardai all’armamentario, tre giovani: Daniele Pifano, Giorgio Baumgartner e Luciano Nieri. Identificati e fermati, risulteranno appartenenti all’Autonomia romana.

Terrorismo palestinese e “lodo Moro”

Sei giorni dopo c’è anche un quarto arresto, quello destinato a dare un senso a tutta la storia. In manette finisce il giordano Abu Anzeh Saleh, alto esponente del Fplp, il Fronte per la liberazione della Palestina. In virtù del “lodo Moro”, quei lanciamissili sarebbero solo «di transito». Questa, almeno è la tesi sostenuta dal Fplp. Questa volta, però, qualcosa s’inceppa: i lanciamissili restano sotto sequestro e i magistrati si mostrano tutt’altro che compiacenti nei confronti di Saleh. Le trattative tra Fplp e Sismi saltano e da Beirut, il colonnello Giovannone lancia l’allarme: i palestinesi considerano finito il “lodo Moro” e si accingono a fare attentati anche in Italia.

De Angelis costretto alle dimissioni

E qui entra in pista la città di Bologna, la città dove Saleh finisce in manette. La stessa da cui decolla il Dc-9 e dove 37 giorni dopo esplode la bomba alla stazione. Coincidenze? Può darsi. Così come può esserlo anche quella che vede il “rapporto Giovannone” ancora non del tutto desecretato. Curiosamente, la parte riservata riguarda proprio i giorni a ridosso della strage alla stazione. Tutto questo, sia chiaro, non pretende di fornire alcuna tesi precostituite rispetto ad eventi tanto dolorosi. Ma sotto il profilo politico può ben spiegare perché, tra i negazionisti Amato e De Angelis, solo il primo sia finito in trionfo.