Morte di Michele Merlo, la Procura di Vicenza chiede l’archiviazione per il medico

La Procura di Vicenza ha chiesto l’archiviazione per il caso di Michele Merlo, il cantante morto di leucemia fulminante due anni fa. Per i magistrati non è stato possibile dimostrare il nesso di casualità, ovvero se Marco, che aveva 28 anni, si sarebbe potuto salvare se il medico di base di Rosà, Vitaliano Pantaleo, indagato nella vicenda, avesse immediatamente scoperto la malattia. Secondo l’accusa, il medico non avrebbe capito che Merlo era stato colto da una leucemia fulminante, fuorviato, forse, dalle parole dello stesso cantante, reso famoso da Amici e X Factor, che lamentava e mostrava una contusione alla coscia che riteneva potesse essere stata provocata durante un trasloco. Proprio il 6 giugno scorso era ricorso il secondo anniversario della sua morte. Dopo pochi giorni dalla prima visita vi era stata la giusta diagnosi e la corsa a vari pronto soccorsi, ma per il giovane era ormai troppo tardi per qualsiasi cura.

La famiglia di Michele Merlo: “Vogliamo giustizia”

La famiglia del giovane cantante si opporrà certamente alla richiesta di archiviazione della procura vicentina. Più volte i genitori avevano denunciato il clima ostile che si era creato nel piccolo paese dopo la denuncia formulata contro il sanitario. Durante un’intervista concessa al Corriere del Veneto, Domenico Merlo, il papà di Michele, aveva raccontato del cambio repentino di atteggi amento nei confronti suoi e della sua famiglia, tanto da arrivare alla drastica decisione di abbandonare Rosà per trasferirsi a Bassano del Grappa. “Non pensavamo di arrivare a sentire ostile il paese in cui abbiamo sempre vissuto” , aveva spiegato l’uomo, ” e per questo abbiamo preferito andarcene. Rosà non è più casa nostra” . Ai funerali del giovane avevano partecipato Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Un giovane idolo delle teenager

Michele Merlo aveva raggiunto la notorietà grazie a due programmi molto popolari tra i giovani, Amici e X Factor. Era presto diventato un idolo delle ragazzine anche per il suo aspetto fisico, fino alla morte prematura che ancora oggi è oggetto di discussione in sede giudiziaria.