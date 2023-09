Meloni e la pizza da Ribalta a New York: sulla cena con la figlia Ginevra si monta un’altra polemica

E figuriamoci se non nasceva una polemica per la pizza a New York di Giorgia Meloni. Con figlia Ginevra e staff al seguito. In un locale rinomato, il ristorante Ribalta. Il proprietario del ristorante invece era tutto felice: «Per noi è una occasione importantissima, è sempre importante essere presi in considerazione per quel che facciamo anche per il made in italy» spiega Rosario Procino.

Meloni e i suoi “hanno preso la pizza, lei lo spaghettone al pomodoro, il piatto ‘must’ della casa. Diverse persone si sono avvicinate per chiedere un selfie, la sua presenza ha attirato l’attenzione, si sono avvicinati in molti per chiacchierare con lei, che è stata disponibile e sorridente con tutti”. Ribalta non è nuova, del resto, ad ospitare personaggi di riguardo. “Nel 2014 c’era stato anche Renzi qui da noi” al tempo premier in carica, “il mese scorso il ministro Lollobrigida”.

Una scelta che Repubblica legge come uno “sgarbo” a Biden e al ricevimento da lui organizzato al Metropolitan per dare il benvenuto agli statisti convenuti a New York per l’assemblea generale Onu. Ma il presidente Biden e Meloni avevano avuto un cordiale colloquio a fine luglio. Parliamo di poche settimane fa. Particolare che chi parla di sgarbo finge di dimenticare.

Così come ha fatto Matteo Renzi che ha criticato la premier: «Il ricevimento che il presidente Usa dà è un ricevimento a cui Meloni ha sbagliato a non andare. Non c’entra nulla con l’immigrazione. Sarebbe stata buona creanza rimandare la pizza con la figlia e andare. Ai vertici internazionali se ti chiama il presidente Usa, ci si va. Ha sbagliato», ha detto Renzi. «La destra ha usato parole sbrigative superficiali e populiste per affrontare un problema epocale come l’immigrazione. Ora se vuole fare un piano Mattei serio, bene. Ma si parla con tutti e al ricevimento di Biden ci vai».