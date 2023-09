Marche, scossa di terremoto di magnitudo 4,1 nella zona di Ancona e Pesaro. Nessun danno

Attimi di panico sulla costa Marchigiana per una scossa di terremoto, che verso le 10,30 del mattino ha fatto tremare i mobili nelle case e spinto la gente a scendere in strada. Il sisma, di magnitudo 4.1, è stato avvertito in particolare nella città di Ancona.

Marche, scossa di terremoto di magnitudo 4.1

Segnalazioni sono arrivata anche dalle scuole e dalle strutture sanitarie. Non sono stati segnalati danni o disagi alle persone. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma. L’epicentro del terremoto, secondo quanto fa sapere l’Ingv, è stato localizzato in mare a una distanza di circa 39 km dalla Costa Marchigiana. Il capoluogo Ancona dista circa 41 km dall’epicentro. La profondità ipocentrale dell’evento è circa 2 km.

Protezione civile: nessun danno a persone o cose

A seguito della scossa registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sulla costa Marchigiana in provincia di Ancona con magnitudo 4.1 la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento con epicentro in mare, non risulterebbero danni a persone o cose.

Doglioni: episodi scollegati dal Marocco

Gli episodi che si sono riscontrati in Italia sono comunque scollegati dal forte sisma che ha colpito il Marocco. La spiegazione è arrivata al Tg La7 da Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto. “Il terremoto del 9 settembre in Marocco è un evento raro e del tutto slegato dai terremoti che ci sono stati in Italia nelle ultime ore. Nei Campi Flegrei e al largo di Ancona. Il terremoto in Marocco – ha detto – è stato generato dal movimento relativo in atto da milioni di anni tra la parte settentrionale e meridionale dell’Africa. La stessa compressione tra due elementi di litosfera continentale che ha generato la catena montuosa dell’Atlante”.